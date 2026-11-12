NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Mark Fielding attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung ermutigende Zahlen. Im zivilen Bereich sei die Entwicklung robust und in der Verteidigungssparte gebe es Fortschritte. Das Aktienrückkaufprogramm laufe schneller als geplant./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00B63H8491

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.