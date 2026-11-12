Mit der Google Wallet sollst du künftig nicht nur dein Portemonnaie zu Hause lassen können. Auch das Mitnehmen des Haustürschlüssels will Google unnötig machen. Wie du mit der App bald Türen entsperren kannst. Erst vor einigen Wochen hat Google zahlreiche Neuerungen für die Wallet-App angekündigt. Darüber können User:innen etwa seither Quittungen einscannen und abspeichern. Jetzt folgt schon die nächste Neuerung, wie das Unternehmen in einer Ankündigung ...

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