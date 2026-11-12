Original-Research: Agilyx ASA - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Agilyx ASA
Q3 liefert ersten echten Gradmesser und bestätigt EBITDA-Ziele
Agilyx hat am 10. November ein Update zur Entwicklung in Q3/26 vorgelegt und sowohl das Jahres- als auch das Mittelfristziel 2028 bestätigt. Da Q3 seit der Neuausrichtung das erste Quartal mit vollem Beitrag von GreenDot darstellt (Erstkonsolidierung per Ende April), werten wir dieses als wichtige Gradmesser.
[Tabelle]
Q3-Umsatz etwas unter der Run Rate aus H1: Der für Q3 berichtete Konzernumsatz betrug 84 Mio. EUR und dürfte annähernd vollständig GreenDot zuzurechnen sein. Dass der Umsatzbeitrag des vergangenen Quartals gegenüber der Run Rate aus H1 (Umsatz GreenDot: 229 Mio. EUR) geringer ausfällt, führen wir vor allem auf die...
Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: https://www.appairtime.com/de/investor/companies/54d953b0-052a-454e-9faa-e927a275eb25?
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2433682 12.11.2026 CET/CEST