Original-Research: Agilyx ASA - von Montega AG



12.11.2026 / 09:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Agilyx ASA Unternehmen: Agilyx ASA ISIN: NO0010872468 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.11.2026 Kursziel: 3,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3 liefert ersten echten Gradmesser und bestätigt EBITDA-Ziele



Agilyx hat am 10. November ein Update zur Entwicklung in Q3/26 vorgelegt und sowohl das Jahres- als auch das Mittelfristziel 2028 bestätigt. Da Q3 seit der Neuausrichtung das erste Quartal mit vollem Beitrag von GreenDot darstellt (Erstkonsolidierung per Ende April), werten wir dieses als wichtige Gradmesser.



[Tabelle]



Q3-Umsatz etwas unter der Run Rate aus H1: Der für Q3 berichtete Konzernumsatz betrug 84 Mio. EUR und dürfte annähernd vollständig GreenDot zuzurechnen sein. Dass der Umsatzbeitrag des vergangenen Quartals gegenüber der Run Rate aus H1 (Umsatz GreenDot: 229 Mio. EUR) geringer ausfällt, führen wir vor allem auf die...







Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: https://www.appairtime.com/de/investor/companies/54d953b0-052a-454e-9faa-e927a275eb25?







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News