Berlin (ots) -Wolfgang Steiger: "Ohne einen leistungsfähigen Finanzmarkt wird Deutschland die anstehenden Herausforderungen nicht bewältigen können"Wer fürs Alter vorsorgen will, muss seine Möglichkeiten kennen. Doch vielen Menschen fehlt der Überblick über Anlageformen, Renditechancen und Risiken. Wie finanzielle Bildung gestärkt und mehr Menschen der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert werden kann, ist deshalb ein Schwerpunkt der heutigen Finanzmarktklausur des Wirtschaftsrates der CDU in Berlin. Zu den Rednern zählen unter anderem Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB), François-Louis Michaud, Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Prof. Dr. Jens Südekum, Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Michael Theurer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank.Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU: "Dem Finanzsektor kommt bei der Rückkehr auf einen nachhaltigen Wachstumspfad eine Schlüsselrolle zu. Ob es um die Finanzierung von Wirtschaftswachstum, die Stärkung unserer wirtschaftlichen Resilienz, die private Altersvorsorge oder die Chancen digitaler Innovationen geht: Ohne einen leistungsfähigen Finanzmarkt wird Deutschland die anstehenden Herausforderungen nicht bewältigen können." Bei der finanziellen Bildung ist der Handlungsbedarf groß, das zeigt etwa eine aktuelle Untersuchung des Bankenverbands: Danach wissen 52 Prozent der Befragten nach eigener Einschätzung wenig oder gar nicht, was an der Börse passiert. Nur 39 Prozent der Erwerbsfähigen haben sich bereits ernsthaft mit ihrer Altersvorsorge beschäftigt. Eine bessere finanzielle Bildung ist aber essenziell, um Berührungsängste gegenüber dem Kapitalmarkt abzubauen, fundierte Anlageentscheidungen zu ermöglichen und die eigenverantwortliche Vorsorge zu stärken.Neben der finanziellen Bildung ist die Reform der privaten Altersvorsorge ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Klausur. Im Mittelpunkt stehen Möglichkeiten, die private Vorsorge renditestärker, kostengünstiger und einfacher zu gestalten. Darüber hinaus widmet sich die Finanzmarktklausur den Herausforderungen für den Investitionsstandort Deutschland, neuen Investitionsfeldern vor dem Hintergrund geopolitischer Veränderungen und dem technologischen Wandel im Finanzsektor. Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzplatzes steht auf der Agenda.Pressekontakt:Carolin KallenbachStellv. PressesprecherinWirtschaftsrat der CDU e.V.Tel. 030/24087-314pressestelle@wirtschaftsrat.deOriginal-Content von: Wirtschaftsrat der CDU e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42899/6389033