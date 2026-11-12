NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB nach Zahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei es ein solides drittes Quartal, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Eine schwächere Umsatzentwicklung sei mit Profitabilität ausgeglichen worden. Die Zielsetzungen habe das Raumfahrtunternehmen bestätigt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005936124

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