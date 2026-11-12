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Führende Technologieinvestoren und Staatsfonds finanzieren den Ausbau kampferprobter Verteidigungssysteme für die Ukraine und Bündnispartner: UFORCE erhält 700 Millionen US-Dollar-Finanzierung bei einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar



12.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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Angeführt wird die Runde von Valor Equity Partners und dem britischen National Wealth Fund (NWF). Auch der US-ukrainische Wiederaufbaufonds (URIF) beteiligt sich.

Mit dem Kapital baut UFORCE seine Produktionskapazitäten in der Ukraine und in verbündeten Staaten aus. Damit trägt UFORCE zur Versorgung der Streitkräfte an der Front bei und stärkt die Verteidigungsfähigkeit der Bündnispartner.

Angesichts einer sich verschärfenden Bedrohungslage bietet UFORCE kosteneffiziente, kampferprobte autonome Systeme für Verbündete in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten, die schon heute einsatzbereit sind.

General a. D. Christopher G. Cavoli, ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber in Europa (SACEUR) und Partner bei Valor Equity Partners, wird Mitglied des Board of Directors von UFORCE. LONDON und KIEW, Ukraine und WASHINGTON, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- UFORCE gibt heute eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 700 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar bekannt. Das in der Ukraine gegründete Verteidigungstechnologie-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, sowie weitere Kernstandorte in Kiew und Washington, D.C. UFORCE entwickelt autonome, unbemannte Systeme für die Einsatzdomänen Land, See und Luft sowie KI-gestützte Software für deren Führung, Steuerung und Koordination. Das Ziel: Die Kosten der Verteidigung auf ein Hundertstel der Angriffskosten senken. Angeführt wurde die Runde von Valor Equity Partners (Valor) und dem britischen National Wealth Fund (NWF). Daneben beteiligten sich der URIF sowie führende Investoren aus dem Silicon Valley, Europa und Asien, darunter Menlo Ventures, Xantium und Hiro Capital. Die Bestandsinvestoren, darunter Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar und Squadra, haben ihre Beteiligungen aufgestockt. Oleg Rogynskyy, CEO von UFORCE: "Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt: In einer zunehmend unberechenbaren Welt braucht es wirksame Verteidigungssysteme, die mit neuen Bedrohungen Schritt halten. Regierungen und die Technologiebranche müssen gemeinsam kosteneffiziente, interoperable und autonome Systeme entwickeln, die heute einsatzbereit sind und sich an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Unsere Investoren leisten mit ihrem Engagement einen entscheidenden Beitrag dazu. Wir werden unsere Produktion für die Ukraine ausbauen und westlichen Verbündeten Lösungen bieten, die sie so schnell beschaffen, integrieren und einsetzen können, wie es die moderne Kriegsführung erfordert. UFORCE und unsere Investoren eint ein gemeinsames Ziel: Aggression darf sich nicht lohnen." Von der Front in der Ukraine zur weltweiten Skalierung UFORCE plant mit dem frischen Kapital den Aufbau und Ausbau von Produktionskapazitäten in den USA, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Gefertigt wird dort, wo die Systeme gebraucht werden. Zugleich unterstützt UFORCE verbündete Staaten beim Aufbau eigener Fertigungskapazitäten. Dank der verteilten Produktion kann UFORCE auch unter anhaltendem russischem Beschuss durchgehend fertigen und die Streitkräfte an der Front zuverlässig mit unbemannten Systemen versorgen. Darüber hinaus fließt das Kapital in Forschung und Entwicklung sowie in den Produktionshochlauf der Produktfamilien MAGURA (unbemanntes Überwasserfahrzeug), NEMESIS (Drohne), LIUT (unbemanntes Bodenfahrzeug) und PREDATOR (Waffenstation). UFORCE baut dabei die Zusammenarbeit mit westlichen Bündnispartnern weiter aus. Dazu gehört auch, bestehende Kapazitäten im Schiffbau und in der Automobilindustrie für den Verteidigungsbedarf zu nutzen. Erst kürzlich hat UFORCE eine Partnerschaft mit ReconCraft zur Serienfertigung von MAGURA in den USA bekanntgegeben. Damit wird die kampferprobte maritime Technologie auch international verfügbar. Die Finanzierung stärkt zudem die Rolle von UFORCE als Gründungsmitglied der EU-Ukraine Drone Alliance und ermöglicht den Ausbau der Partnerschaften innerhalb der NATO und der Joint Expeditionary Force (JEF). Internationale Investoren setzen auf UFORCE - für mehr Sicherheit im Bündnis Oliver Holbourn, CEO des National Wealth Fund: "Die heutige Investition unterstreicht die enge Verbundenheit zwischen Großbritannien und der Ukraine. Mit der Unterstützung des National Wealth Fund holt UFORCE Produktion, Entwicklung und Einsatz kampferprobter autonomer Systeme nach Großbritannien. Das schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, stärkt heimische Lieferketten und festigt die Position Großbritanniens als führender Innovationsstandort für Technologien, die für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit immer wichtiger werden." General a. D. Christopher G. Cavoli, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa und Partner bei Valor Equity Partners: "Die Ukraine hat der Welt gezeigt, wie schnell Innovationen im Krieg vorangetrieben werden können, wenn Ingenieure eng mit den Menschen zusammenarbeiten, die im Einsatz auf ihre Systeme angewiesen sind. UFORCE lässt die unter härtesten Bedingungen an der Front gewonnenen Erfahrungen sowohl in die Entwicklung unbemannter Systeme als auch in das operative Know-how für deren wirksamen Einsatz einfließen. Ich bin stolz darauf, dem Board of Directors beizutreten, und freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und ihrer Verbündeten weiter zu stärken." Conor Coleman, Head of Investments der U.S. International Development Finance Corporation, im Namen des U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund: "Diese Transaktion ist die bislang größte Investition des URIF im Bereich der Zukunftstechnologien. Sie ist ein bedeutender Schritt, um Investitionen zu mobilisieren, welche die wirtschaftliche Widerstandskraft der Ukraine stärken, ihre Sicherheit festigen und ihren langfristigen Wiederaufbau beschleunigen. UFORCE ist genau die Art von mutigem, innovativem ukrainischem Unternehmen, für deren Förderung der URIF geschaffen wurde - ein Unternehmen, das dazu beiträgt, die Resilienz und den Einfallsreichtum der Ukraine in dauerhafte wirtschaftliche und strategische Stärke für die USA, die Ukraine und unsere Verbündeten zu verwandeln." Oleg Rogynskyy, CEO von UFORCE zu Deutschland: "Deutschland investiert so stark wie nie in seine Verteidigung. Jetzt kommt es vor allem auf Tempo und Struktur an. Wir bringen Technologie mit, die sich im Einsatz in der Ukraine bewährt hat, und die Methode, sie in wenigen Wochen weiterzuentwickeln. Deutschland hat eine der stärksten Industrie- und Ingenieurskulturen der Welt. Gemeinsam können wir etwas bieten, das kaum jemand sonst kann." Medienanfragen: media-inquiries@uforce.com KekstCNC-UFORCE@kekstcnc.com ÜBER UFORCE UFORCE ist ein in der Ukraine gegründetes Verteidigungstechnologie-Unternehmen mit Hauptsitzen in London, Kiew und Washington, D.C. Das Unternehmen ist in Europa, den USA und Asien tätig. UFORCE entwickelt unbemannte Systeme für die Einsatzdomänen Land, See und Luft. Dazu kommen KI-Software und die Führungs- und Steuerungsebene (Command and Control, C2), über die diese Systeme betrieben werden. Zum Portfolio gehören die MAGURA-Familie unbemannter Überwasserfahrzeuge, die NEMESIS-Familie von Angriffsdrohnen, die LIUT-Familie unbemannter Bodenfahrzeuge, die PREDATOR-Waffenstationen zur Drohnenabwehr sowie die C2-Software zu deren Steuerung. Die MAGURA-Familie war an der Zerstörung von mehr als einem Dutzend russischer Kriegsschiffe im Schwarzen Meer beteiligt. Im Kampf hat sie zudem mehrere Hubschrauber und Kampfflugzeuge abgeschossen. Die ukrainischen Streitkräfte nutzen MAGURA als mobile maritime Plattform für Operationen über mehrere Einsatzbereiche hinweg. Von dieser starten sie NEMESIS-Drohnen für weitreichende Schläge, etwa gegen Luftverteidigungssysteme. Die schweren Angriffsdrohnen der NEMESIS-Klasse 1 gibt es als wiederverwendbare Variante und als Einweg-Angriffsdrohne. Sie zählen zu den am häufigsten eingesetzten Bomber- und Angriffsdrohnen auf dem ukrainischen Gefechtsfeld. Bisher haben sie mehr als 330.000 Einsätze geflogen und werden von 165 Einheiten genutzt. Weitere Informationen: uforce.com ÜBER VALOR EQUITY PARTNERS Valor Equity Partners ist eine Investmentgesellschaft, die Wachstumsunternehmen in verschiedenen Entwicklungsphasen finanziert und sie im operativen Geschäft unterstützt. Seit Jahrzehnten hilft Valor seinen Beteiligungen mit besonderer Expertise dabei, die Herausforderungen von Wachstum und Skalierung zu bewältigen. Valor arbeitet mit führenden Unternehmen und Gründern zusammen, die höchste Ansprüche an sich stellen und den Mut haben, ihre Branchen zu verändern. Weitere Informationen: valorep.com ÜBER DEN BRITISH NATIONAL WEALTH FUND Der National Wealth Fund ist eine vom britischen Staat getragene öffentliche Finanzierungsinstitution. Sein Auftrag ist es, Kapital in großem Umfang bereitzustellen und Investitionen anzustoßen. Diese sollen die Wachstums- und Klimaziele der Regierung unterstützen und zugleich die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit Großbritanniens stärken. Die Investitionen sollen eine Rendite für die Steuerzahler erwirtschaften und zusätzlich privates Kapital für diese Ziele mobilisieren. Der Fonds hat seinen Sitz in Leeds und verfügt über 43,2 Milliarden Pfund. Sein Team aus Investmentexperten kann über die gesamte Kapitalstruktur hinweg investieren, etwa über Kredite, Eigenkapitalbeteiligungen und Garantien. Darüber hinaus berät der Fonds Kommunen in ganz Großbritannien zu wirtschaftlichen und finanziellen Fragen und vergibt Kredite an sie zu marktführenden Konditionen. Der National Wealth Fund gehört vollständig dem britischen Finanzministerium (HM Treasury), arbeitet aber unabhängig von der Regierung. Weitere Informationen: nationalwealthfund.org.uk ÜBER URIF Der U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund ist ein gemeinsamer US-ukrainischer Investmentfonds. Er wurde gegründet, um Kapital zu mobilisieren und Investitionen für den Wiederaufbau, die wirtschaftliche Entwicklung und die strategischen Sektoren der Ukraine zu gewinnen. Der Fonds konzentriert sich unter anderem auf Projekte, die zur Erholung der Ukraine beitragen, Lieferketten stärken und die gemeinsame wirtschaftliche Sicherheit und den gemeinsamen Wohlstand der Ukraine und der USA fördern. Weitere informationen: urifinvest.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrende-technologieinvestoren-und-staatsfonds-finanzieren-den-ausbau-kampferprobter-verteidigungssysteme-fur-die-ukraine-und-bundnispartner-uforce-erhalt-700-millionen-us-dollar-finanzierung-bei-einer-bewertung-von-6-milliarden--302937255.html



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