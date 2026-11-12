Berlin (ots) -- Gemeinsame politische Stimme für zirkuläre Textilkonsummodelle: Initiativen, Betriebe, Sammler sowie Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen gründen "Bündnis Textilwende"- Umweltminister Schneider bei anstehender Textilgesetzgebung in der Plicht: Bündnis fordert Ökomodulation, Transformationsfonds und Mitbestimmung gemeinnütziger Akteure- Wachsendes Bündnis: Initiativen, zirkuläre Textilanbieter und Organisationen aufgerufen, sich ebenfalls zur Textilwende zu bekennenAb sofort stellen sich deutschlandweit Initiativen, zirkuläre Unternehmen, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sowie Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam als "Bündnis Textilwende" gegen das Ultra-Fast-Fashion-Geschäftsmodell. Gründungsmitglieder sind Kleidertausch- und Reparaturinitiativen, Verleih- und Upcyclingangebote, Secondhand-Anbieter sowie Sammler und Sortierer, die die textile Kreislaufwirtschaft schon heute voranbringen. Damit erhalten praxisnahe Akteure erstmals eine gemeinsame politische Stimme für den Umbau der linearen in eine kreislauffähige Textilindustrie - innerhalb der planetaren Grenzen und mit fairen Arbeitsbedingungen von der Produktion bis zum Export.Im Fokus der Bündnisaktivitäten steht kurzfristig vor allem die Textilgesetzgebung: Mit der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR), neuen Ökodesign-Vorgaben und dem Vernichtungsverbot für unverkaufte Kleidung werden jetzt die Weichen gestellt, wie Textilien künftig produziert, genutzt und im Kreislauf geführt werden. Allen voran muss Deutschland bis Juni 2027 ein nationales System der Herstellerverantwortung für Textilien einführen. Hierzu fordert das Bündnis von Umweltminister Carsten Schneider verbindliche Regeln, die kreislauffähige Textilien und Nutzungsmodelle gegenüber klima- und umweltschädlicher Neuware stärken.Carina Bischof, Geschäftsführerin von Fashion Revolution Germany: "Die lineare Modeindustrie produziert immer schneller und längst mehr, als Menschen und Planet tragen können. Die Rechnung zahlen die Näherinnen in den Produktionsländern und die Menschen dort, wo unsere Altkleider landen. Als Fashion Revolution stehen wir für eine Mode, die Mensch und Natur mehr wertschätzt als Wachstum und Profit - und die Lösungen gibt es längst: Tauschbörsen, Repair-Cafés, Kleiderverleihen und Secondhand-Läden im ganzen Land. Deshalb gründen wir gemeinsam das Bündnis Textilwende: Wir holen diese Akteurinnen und Akteure an den politischen Tisch. Denn Herstellerverantwortung darf nicht an der EU-Grenze enden - sie muss von der Produktion bis zum Export gelten."Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe (DUH): "Klimaschädliche Fast-Fashion darf sich nicht länger lohnen. Bisher profitiert, wer billig und schnell auf Kosten von Klima und Menschen produziert - nicht, wer nachhaltigen Textilkonsum möglich macht. Umweltminister Schneider muss jetzt mit einem wirksamen Anti-Fast-Fashion-Gesetz gegensteuern: mit einer verbindlichen Ökomodulation, die Wegwerfmode teurer macht, und einem Transformationsfonds für Vermeidung und Wiederverwendung. So holen wir zirkuläre Geschäftsmodelle aus der Nische und geben ihnen den Platz, der ihnen als Lösung zusteht: im Alltag aller Menschen. Im Bündnis Textilwende schließen wir uns als Umweltorganisation mit denen zusammen, die textile Kreislaufwirtschaft schon heute jeden Tag praktizieren - als politische Stimme, die es bisher nicht gab."Leoni Lojenburg, Geschäftsführerin der Kleiderei: "Bei der Kleiderei sehen wir jeden Tag, dass alternative Konsummodelle funktionieren und Menschen Lust auf zirkuläre Mode haben. Sie leihen, tauschen und tragen länger, statt ständig neu zu kaufen. Aber wir konkurrieren mit Ultra-Fast-Fashion, die ihre wahren Kosten auf Umwelt und Gesellschaft abwälzt. Damit zirkuläre Geschäftsmodelle in der Textilbranche das neue Normal werden, braucht es faire Wettbewerbsbedingungen und ein EPR-Gesetz, das zirkuläre und gemeinnützige Akteur*innen aktiv fördert, statt sie zu übersehen. Im Bündnis Textilwende sorgen wir dafür, dass die Stimmen aus der Praxis endlich gehört werden."Das "Bündnis Textilwende", das von Fashion Revolution, DUH und der Kleiderei gegründet wurde, hat insgesamt bereits 25 Mitglieder. Weitere Initiativen, zirkuläre Textilanbieter und Organisationen sind aufgerufen, sich ebenfalls zur Textilwende zu bekennen und dem Bündnis anzuschließen.Links:- Bündnis Textilwende: https://www.textilwende.de/- Mitglied werden: https://tally.so/r/Nqq2gGPressekontakt:Carina Bischof, Geschäftsführerin Fashion Revolution Germany0162 8656381, carina.bischof@future.fashionBarbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, metz@duh.deLeoni Lojenburg, Kleiderei040 55613290, leonie@kleiderei.comBündnis Textilwendetextilwende@future.fashionDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6389059