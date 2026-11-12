Rekordhoch beim DAX, Merck überrascht positiv

Der DAX startet deutlich fester in den Handelstag. Der EuroStoxx 50 legt leicht zu. An den US-Börsen zeichnet sich dagegen ein schwächerer Auftakt ab: Während der Dow Jones vorbörslich nahezu unverändert notiert, geben S&P 500 und Nasdaq 100 nach. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio mit deutlichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Das BIP Großbritanniens ist im dritten Quartal um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen und hat damit das erwartete Tempo erreicht. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch 0,5 Prozent betragen. Besonders der Dienstleistungssektor stützte die Entwicklung, während das Baugewerbe schrumpfte. Im September erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Trotz der robusten Daten bleiben die Aussichten verhalten, da hohe Energiepreise und gestiegene Finanzierungskosten den Konsum und die Investitionsbereitschaft belasten. Die Bank of England rechnet für 2026 inzwischen mit einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Dürr reagieren nach den Quartalszahlen verhalten. Der Auftragseingang stieg um gut fünf Prozent auf 802 Millionen Euro und der Umsatz erhöhte sich um mehr als drei Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank dagegen um elf Prozent auf 61,3 Millionen Euro. Belastend wirkten BBS Automation und Restrukturierungskosten. Der Anlagenbauer bestätigte dennoch seine Jahresziele und erwartet im Schlussquartal eine stärkere Umsatz- und Ergebnisentwicklung.
Merck KGaA legen nach überraschend guten Geschäftszahlen und einer erneuten Prognoseanhebung zu. Der Umsatz wuchs um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis erreichte 1,68 Milliarden Euro. Impulse kamen aus dem Life-Science-Geschäft, von Medikamenten gegen seltene Erkrankungen und von Halbleitermaterialien für KI-Anwendungen. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebitda von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bear
|UG65K6
|5,97
|27494,827869 Punkte
|43,08
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bull
|UG5SF5
|3,12
|126,923217 USD
|5,09
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UR4LMR
|16,08
|25322,57869 Punkte
|16,74
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UR3SVF
|1,90
|28024,360253 USD
|128,07
|Open End
|Gold
|Bull
|UR4HJJ
|33,44
|3591,246737 USD
|10,78
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|HD6Q86
|0,64
|180,00 USD
|11,23
|13.01.2027
|Nvidia Corp.
|Put
|UG2C7C
|1,16
|160,00 USD
|-4,38
|13.01.2027
|DAX
|Call
|UR3DGS
|1,52
|27300,00 Punkte
|48,48
|27.11.2026
|Nasdaq-100
|Put
|UR2BRM
|0,67
|26200,00 USD
|-32,93
|20.11.2026
|Siemens AG
|Call
|UN6Z48
|1,35
|310,00 EUR
|8,86
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Siemens Energy AG
|Short
|UR4RL6
|11,12
|177,010564 EUR
|3
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UR4R75
|10,84
|27432,816895 Punkte
|30
|Open End
|DAX
|Short
|UR4M55
|7,51
|31106,443617 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|3,86
|33101,220301 Punkte
|6
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UR4S17
|19,63
|608,629758 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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