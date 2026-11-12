DJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf Rekordhoch dank starker Unternehmenszahlen

DOW JONES--Eine Reihe ermutigender Zahlenausweise und Ausblicke bedeutender Unternehmen trägt die europäischen Börsen am Donnerstag weiter nach oben. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 26.990 Punkte. Bei 26.998 Punkten markierte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent zu. Ein zentrales Thema bleibt die Inflation und damit die Debatte um weitere Zinserhöhungen. Der Ölpreis als wesentlicher Auslöser des Preisauftriebs tendiert fester. Bislang gibt es keine Fortschritte im Iran-Krieg. Die Hoffnung auf eine Einigung nach den US-Zwischenwahlen besteht indessen weiter. Informierten Kreisen zufolge erwägt US-Vizepräsident JD Vance direkte Verhandlungen mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten. Auch die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg in Abu Dhabi haben außer einem Gefangenenaustausch noch keine Fortschritte gebracht.

Im Technologiesektor steht derweil weiter die Entwicklung um Nvidia im Blick. Berichten informierter Personen zufolge bereitet das Board des Chipdesigners die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Angesichts fehlender Nachfolgeregelungen wirft dies Fragen nach der künftigen Führung und Strategie auf. Huang ist die zentrale Figur der KI-Strategie von Nvidia, dazu auch noch für Kundenbeziehungen und den Umgang mit Regierungen. Die Nvidia-Aktie brach im nachbörslichen Handel um rund 8 Prozent ein. In Europa verlieren Technologiewerte im Schnitt 1,2 Prozent. Schwächer sind nur Rohstoffwerte, deren Sektorindex um 1,5 Prozent nachgibt.

Allein aus dem DAX haben die Allianz, Merck KGaA, Munich Re und Siemens Zahlen vorgelegt. Daneben gibt es eine Flut von Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Die Allianz hat schon am Mittwochabend ihre Prognose des operativen Gewinns angehoben. Die Aktie des Versicherers rückt um 2,2 Prozent vor.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Merck KGaA ihre Ziele für dieses Jahr erhöht, was die Aktie um 2,1 Prozent nach oben schiebt. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern verwies auf die bessere operative Entwicklung, günstige Währungseffekte und den möglichen Abschluss der Akquisition von Bio-Techne im Dezember als Portfolioeffekt im Unternehmensbereich Life Science. Außerdem würden erst ab November anstatt ab August in den USA keine Umsätze mehr mit dem Produkt Mavenclad anfallen.

Auch Siemens (+4,4%) hat sich ehrgeizigere Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist. Angestrebt wird ein Wachstumskorridor von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent und eine jeweils prozentual zweistellige Verbesserung bei Gewinn pro Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation für das bislang das Ziel einer hoch einstelligen Verbesserung galt. Im vierten Geschäftsquartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen des Markts.

Munich Re hat derweil ihre im Oktober erhöhte Prognose bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen zum dritten Quartal bekräftigt. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) zeigen sich unbeeindruckt von der Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro durch die Mutter Fresenius. Die FMC-Titel legen um 0,7 Prozent zu. Fresenius (+2,2%) hat ihren Anteil am Grundkapital von FMC auf 20 von 25 Prozent reduziert.

Patrizia springen um 21 Prozent auf 7,63 Euro nach oben. Großaktionär First Capital Partner (FCP) will die Beteiligung am Wohnimmobilieninvestor von derzeit 58,89 auf bis zu 73 Prozent aufstocken. Hierzu will FCP ein öffentliches Teilerwerbsangebot gegen eine Barzahlung von 8,20 Euro je Aktie unterbreiten, das keine Mindestannahmequote vorsieht. Überdies plant Patrizia den Wechsel in das Kleinwertesegment Scale der Deutschen Börse.

An der Londoner Börse geht es mit der Burberry-Aktie um 7,4 Prozent aufwärts. Das für seine Trenchcoats bekannte Modeunternehmen hat mit seinen Umsatzzahlen überzeugt, wie Händler sagen. Auch der Zwischenbericht des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce (+2,4%) sei gut ausgefallen. In der Schweiz legt die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 2,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben.

=== Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.416,90 +0,4 23,51 6.393,39 10,8 Stoxx-50 5.532,61 +0,5 24,62 5.507,99 12,5 DAX 26.990,38 +1,2 327,61 26.662,77 10,2 MDAX 31.096,64 +0,1 21,95 27.039,42 1,5 TecDAX 4.103,32 -0,1 -4,83 3.091,28 13,3 SDAX 18.104,92 -0,2 -32,53 13.062,07 5,4 FTSE 10.860,25 +0,2 24,78 10.835,47 9,3 CAC 8.387,97 +0,7 55,10 8.332,87 2,9 SMI 15.170,55 +0,8 116,69 15.053,86 14,4 ATX 6.695,24 -0,7 -43,61 6.738,85 25,7 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44 EUR/USD 1,1088 -0,0 -0,0001 1,1089 1,1093 EUR/JPY 177,13 -0,0 -0,0400 177,17 177,3000 EUR/CHF 0,9224 -0,2 -0,0014 0,9238 0,9237 EUR/GBP 0,8354 +0,0 0,0003 0,8351 0,8350 USD/JPY 159,73 -0,0 -0,0400 159,77 159,8200 GBP/USD 1,3269 -0,1 -0,0011 1,328 1,3280 USD/CNY 6,668 -0,0 -0,0023 6,6703 6,6703 USD/CNH 6,6684 -0,1 -0,0053 6,6737 6,6740 AUS/USD 0,6814 -0,5 -0,0032 0,6846 0,6849 Bitcoin/USD 73.499,38 -1,1 -814,93 74.314,31 74.178,62 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 87,22 +0,8 0,69 86,53 Brent/ICE 93,69 +1,0 0,93 92,76 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.944,16 -1,1 -43,13 3.987,29 Silber 51,18 -1,0 -0,50 51,69 Platin 1.537,22 -0,0 -0,06 1.537,28 (Angaben ohne Gewähr) ===

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