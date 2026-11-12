Neues Gas aus Österreich? Die Bohrvorbereitungen laufen

Anzeige / Werbung
ADX Energy meldet Fortschritte bei der Vorbereitung der Erdgasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Die Bauarbeiten am Bohrplatz hätten begonnen, die Bohranlage von MND Drilling & Services sei vertraglich gesichert. Damit konkretisiere sich der für Januar 2027 vorgesehene Bohrplan. Das Unternehmen setze auf vergleichsweise oberflächennahe Gasvorkommen und die Nähe zu bestehenden Leitungen, um eine spätere Erschließung zu erleichtern.
ADX Energy meldet Fortschritte bei der Vorbereitung der Erdgasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Die Bauarbeiten am Bohrplatz hätten begonnen, die Bohranlage von MND Drilling & Services sei vertraglich gesichert. Damit konkretisiere sich der für Januar 2027 vorgesehene Bohrplan. Das Unternehmen setze auf vergleichsweise oberflächennahe Gasvorkommen und die Nähe zu bestehenden Leitungen, um eine spätere Erschließung zu erleichtern.
Zwei mögliche Gasreservoirs im Visier
GOLD-1 liegt im Gebiet GOLD Cluster innerhalb der Explorationslizenz ADX-AT-II. Nach Unternehmensangaben sei ADX dort Betreiber und halte derzeit sämtliche wirtschaftlichen Anteile. Die Bohrung
solle zwei von drei untersuchten Speicherhorizonten erreichen, die als A und C bezeichnet würden. Dabei handle es sich um Sandsteinschichten der Hall-Formation, die aus einstigen Ablagerungen am
Meeresboden entstanden seien.
Das Unternehmen begründe seine Einschätzung einer hohen technischen Erfolgschance mit auffälligen Signalen in den seismischen Messdaten. Solche Untersuchungen bilden den Untergrund mithilfe reflektierter Schallwellen ab. Für GOLD beziffere ADX das mittlere geschätzte förderbare Gaspotenzial auf 8,3 Milliarden Kubikfuß. Diese Schätzung betreffe ein noch unentdecktes Vorkommen, dessen Existenz und wirtschaftliche Förderbarkeit durch Bohrungen und weitere Untersuchungen zu prüfen seien.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)