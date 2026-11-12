Neues Gas aus Österreich? Die Bohrvorbereitungen laufen

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ADX Energy meldet Fortschritte bei der Vorbereitung der Erdgasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Die Bauarbeiten am Bohrplatz hätten begonnen, die Bohranlage von MND Drilling & Services sei vertraglich gesichert. Damit konkretisiere sich der für Januar 2027 vorgesehene Bohrplan. Das Unternehmen setze auf vergleichsweise oberflächennahe Gasvorkommen und die Nähe zu bestehenden Leitungen, um eine spätere Erschließung zu erleichtern.

ADX Energy meldet Fortschritte bei der Vorbereitung der Erdgasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Die Bauarbeiten am Bohrplatz hätten begonnen, die Bohranlage von MND Drilling & Services sei vertraglich gesichert. Damit konkretisiere sich der für Januar 2027 vorgesehene Bohrplan. Das Unternehmen setze auf vergleichsweise oberflächennahe Gasvorkommen und die Nähe zu bestehenden Leitungen, um eine spätere Erschließung zu erleichtern.

Zwei mögliche Gasreservoirs im Visier

GOLD-1 liegt im Gebiet GOLD Cluster innerhalb der Explorationslizenz ADX-AT-II. Nach Unternehmensangaben sei ADX dort Betreiber und halte derzeit sämtliche wirtschaftlichen Anteile. Die Bohrung solle zwei von drei untersuchten Speicherhorizonten erreichen, die als A und C bezeichnet würden. Dabei handle es sich um Sandsteinschichten der Hall-Formation, die aus einstigen Ablagerungen am Meeresboden entstanden seien.



Das Unternehmen begründe seine Einschätzung einer hohen technischen Erfolgschance mit auffälligen Signalen in den seismischen Messdaten. Solche Untersuchungen bilden den Untergrund mithilfe reflektierter Schallwellen ab. Für GOLD beziffere ADX das mittlere geschätzte förderbare Gaspotenzial auf 8,3 Milliarden Kubikfuß. Diese Schätzung betreffe ein noch unentdecktes Vorkommen, dessen Existenz und wirtschaftliche Förderbarkeit durch Bohrungen und weitere Untersuchungen zu prüfen seien.