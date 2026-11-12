Das geplante Altersvorsorgedepot bringt neue Regeln für die Vergütung von Vermittlern. Ein Verbot von Bestandsprovisionen scheint zumindest vorerst vom Tisch. Zugleich braucht es aber auch Rechtssicherheit für wertbasierte Vergütungsmodelle wie die NAV-Vergütung. Der BVK fordert klare Regeln. Vor kurzem war mit Blick auf das Altersvorsorgedepot noch ein pauschales Verbot von Bestandsprovisionen befürchtet worden. Ein solches ist nun im kürzlich vorgelegten Referentenentwurf zur Altersvorsorge-Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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