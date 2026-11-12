Mal wieder sorgte ein Heckspoiler in der Waschanlage für Ärger: Nach der Autowäsche war der Spoiler eines VW Beetle beschädigt. Der Fahrzeughalter verlangte Schadenersatz. Doch der Betreiber hatte ein Warnschild aufgestellt, was das Gericht schließlich überzeugte. Ein beschädigter Heckspoiler nach einer Autowäsche beschäftigte das Amtsgericht (AG) München. Im Streit um Schadenersatz ging es auch um die Frage, ob ein Warnschild an der Waschanlage angebracht war. Den vollständigen Artikel lesen ...
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