Wuppertal (ots) -Hitzewellen wie im vergangenen Sommer gefährden immer mehr Menschen und belasten das Gesundheitssystem in immer stärkerem Maße. Gesundheitsschutz beginnt deshalb nicht erst in Arztpraxen und Kliniken, sondern schon bei der passiven Kühlung im Wohnviertel: beispielsweise mit kühlenden Grünflächen und Wohnungen, die Hitze draußen halten. Der neue In Brief des Wuppertal Instituts zeigt, wie Kommunen mit dem WHO-Ansatz "Health in All Policies" Gesundheit als neue Querschnittsaufgabe verankern können - und warum sie und die Bevölkerung davon gleich mehrfach profitieren.Wie gefährlich Hitze werden kann, hat der vergangene Sommer gezeigt. Laut Robert Koch-Institut (RKI) starben im Jahr 2026 in Deutschland rund 16.000 Menschen an den Folgen hoher Temperaturen - so viele wie nie zuvor seit Beginn der Erfassung. Betroffen waren vor allem ältere, alleinlebende und vorerkrankte Menschen. Besonders belastet waren die Städte. Versiegelte Flächen, Beton und Asphalt speichern dort die Wärme. So entstehen urbane Wärmeinseln, die die Hitze zusätzlich verstärken."Die Kommunen hatten im Sommer stark mit der Hitze und ihren Folgen für die Menschen zu kämpfen. Rettungsdienste und Krankenhäuser kamen an ihre Grenzen", sagt Dr. Carolin Baedeker, stellvertretende Leiterin der Abteilung Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren am Wuppertal Institut und Mitautorin des In Briefs. "Ob Menschen Hitze gut überstehen, entscheidet sich aber nicht erst in der Notaufnahme. Es entscheidet sich auch im Bauamt, in der Stadtplanung und im Umweltamt. Deshalb lohnt es sich, Gesundheit dort von Anfang an mitzudenken."Wo über Gesundheit (mit-)entschieden wirdDer neue In Brief des Wuppertal Instituts zeigt: Hitzestress ist nur eine von mehreren Gesundheitsgefahren, die der Klimawandel mit sich bringt. Höhere Temperaturen begünstigen die Ausbreitung von Mücken, die Krankheiten übertragen können. Auch die Allergiesaison wird länger. Hinzu kommen hitzebedingte körperliche Erscheinungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Belastungen nach Extremwetterereignissen.Wie die Autor*innen betonen, sind diese Risiken ungleich verteilt: Menschen mit geringerem Einkommen leben häufiger in ungünstigen Wohnverhältnissen und sind Umweltbelastungen stärker ausgesetzt. Schlecht isolierte Wohnungen schützen weniger vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Lärm. Und nicht alle Bevölkerungsgruppen haben gleichermaßen Zugang zu kühlenden Grünflächen in ihrer Nähe oder aktive Klimatisierungsmöglichkeiten in ihren Wohnungen. Das zeigt, dass viele Faktoren, die über Gesundheit entscheiden, außerhalb des eigentlichen Gesundheitswesens liegen - in der Gestaltung von Quartieren und Freiräumen, im Wohnen, in der Mobilität und in Art und Umfang der durchgeführten Klimaanpassungsmaßnahmen.Ein Ansatz der WHO: Gesundheit in allen PolitikfeldernHier setzt der Ansatz "Health in All Policies" (HiAP) der Weltgesundheitsorganisation WHO an. Die Idee: Nicht nur das Gesundheitsamt kümmert sich um die Gesundheit der Menschen. Auch die anderen Ämter prüfen bei ihren Entscheidungen systematisch, ob und wie sich diese positiv auf die Gesundheit auswirken und ob alle Menschen gleichermaßen davon profitieren. Wie das konkret aussehen kann, zeigt das Beispiel klimaangepasster Grünflächen, die mit einem Mehrfachnutzen verbunden sind: Sie senken die Hitze, laden zu Bewegung und Erholung ein und schaffen Orte der Begegnung. Stadtplanung, Gesundheitsamt und Umweltamt können gemeinsam besonders belastete Stadtteile ermitteln und dort gezielt Grün und Schatten schaffen.Eine Maßnahme, mehrfacher NutzenDer Hitzesommer 2026 hat noch einmal sehr deutlich gemacht, dass vor allem die Kommunen die Folgen des Klimawandels spüren. "Investitionen in kühle, grüne und sozial gerechte Quartiere sind deshalb kein Luxus, sondern Prävention. Sie setzen an, bevor es zum Notfall kommt, und können so das Gesundheitssystem entlasten", ergänzt Baedeker.Dazu kommt ein weiterer Vorteil, wie Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, herausstellt: "Präventive Maßnahmen bringen oft Mehrfachnutzen, sogenannte Multiple Benefits, also Vorteile für Klima, Gesundheit und die kommunalen Haushalte zugleich." Die klimaangepassten Grünflächen als Bestandteil der passiven Kühlung sind ein Beispiel: Sie kühlen den Stadtraum auf natürlichem Weg und können so den Bedarf an kostenintensiven Lösungen wie Klimaanlagen verringern. Multiple Benefits beschränken sich aber nicht auf Klimaanpassungsmaßnahmen. Auch eine ausgewogene, stärker pflanzenbasierte Verpflegung in Schulen, Kitas und Kantinen verbindet ökologische und gesundheitliche Vorteile. Gerade wenn die Kassen knapp sind, lohnt sich der Blick auf solche Mehrfachnutzen.Reallabore als ExperimentierraumFür Kommunen sind viele der aus dem Klimawandel resultierenden Anforderungen neu und erfordern strukturelle Anpassungen. Der In Brief zeigt konkrete Möglichkeiten für Kommunen auf: Sie können Gesundheit als Querschnittsthema in allen Ämtern verankern und Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Bevölkerung an einen Tisch bringen. Das hilft, Zielkonflikte zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Neue Formen der Zusammenarbeit lassen sich zunächst in sogenannten Reallaboren erproben, in denen alle Beteiligten gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen Lösungen entwickeln und testen. Das Wuppertal Institut nutzt diesen Ansatz etwa zusammen mit der BARMER im Präventionsprojekt URBAN SusHealth (https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/2458/). Ziel ist, die Erfahrungen aus dem Projekt systematisch auszuwerten, damit auch andere Städte und Gemeinden davon profitieren.Der In Brief "Gesundheit im Klimawandel: Neue Querschnittsaufgabe für Kommunen" steht ab sofort hier (https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/9505) kostenfrei zum Download bereit.Pressekontakt:Christin Hasken, Leitung Kommunikation, PressesprecherinTel: +49 202 2492-187E-Mail: pr@wupperinst.orgOriginal-Content von: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56501/6389084