AUGSBURG (dpa-AFX) - Beim Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung. Für diesen Schritt werden den Aktionären 8,20 Euro je Aktie geboten, teilte Patrizia am Donnerstag in Augsburg mit. FCP will ihre bisherige Beteiligung an Patrizia so von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Für dieses öffentliche Teilerwerbsangebot sei eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung unterzeichnet worden, hieß es weiter. Die Patrizia-Aktie sprang kräftig an.

Am Vormittag notierte sie rund 21 Prozent höher bei einem Kurs von zuletzt 7,63 Euro. Dies entspricht dem höchsten Stand seit dem Zwischenhoch von 8,40 Euro im Juli. Der im SDax notierte Immobilien-Vermögensverwalter plant nach der Anteilserhöhung einen Wechsel in das Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen.

Das Barangebot von FCP entspricht einer Prämie von rund 30 Prozent im Vergleich zum Patrizia-Schlusskurs von Mittwochabend. Das Angebot unterliegt den Angaben zufolge keiner Mindestannahmequote.

Die Beteiligungsgesellschaft FCP teilte in einer eigenen Mitteilung mit, dass keine Strukturmaßnahmen geplant seien. Weiterhin soll in einem Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots kein Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag mit Patrizia abgeschlossen werden.

Im Tagesgeschäft lief es bei dem Immobilienverwalter zuletzt rund: Die Augsburger hatten am Dienstag nach Börsenschluss die Margenprognose für 2026 erhöht, nachdem sie in den ersten neun Monaten des Jahres vor allem dank geringerer Kosten deutlich mehr verdient hatten./lew/stk/niw/mis