NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe der Dax-Konzern die Erwartungen mit seiner Auftragsentwicklung deutlich übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr lägen mehr oder weniger im erwarteten Rahmen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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