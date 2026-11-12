FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 122,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,29 Prozent. Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Es wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Auch die Ölpreise bewegten sich kaum.

Die schwarz-rote Koalition hat sich in Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 auf Kompromisse zu mehreren Streitpunkten geeinigt. An diesem Donnerstag trifft sich der mächtige Haushaltsausschuss des Bundestags zur sogenannten Bereinigungssitzung. "Auf der politischen Seite dürfte sich die Aufmerksamkeit dann auf die Bereinigungssitzung richten", schreiben die Anleiheexperten der Commerzbank.

"Die schwierige Fraktionssitzung der Union gestern Abend bringt dabei zusätzliche Würze hinein, da mehr als 30 Abgeordnete mit den gefundenen Kompromissen unzufrieden sind."/jsl/la/zb