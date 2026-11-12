Original-Research: PORR AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu PORR AG
Preview: Baukonjunkturdaten deuten erfolgreiches Q3 an
PORR wird am 19.11. den Q3-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit einer ggü. H1 deutlich stärkeren Topline-Entwicklung und einer Bestätigung der Jahresziele.
[Tabelle]
Belebung der Topline erwartet: Im Hinblick auf den Konzernumsatz rechnen wir bei PORR nach dem witterungsbedingt noch verhaltenen ersten Halbjahr (Umsatz H1: -1,1% yoy) mit einer spürbaren Belebung und für Q3 mit Erlösen i.H.v. 1,73 Mrd. EUR (+4,3% yoy). Als Indikator dient etwa der vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie nach dem leicht rückläufigen H1 (Umsatz real -0,7% yoy) für Juli (real +4,6% yoy) und August (real +4,9% yoy) gemeldete Aufschwung. Vor diesem Hintergrund sollte auch eine Bestätigung des Wachstumsziels (+2-4% yoy) erfolgen. Beim Auftragseingang zeichnet sich u.E. ebenfalls eine positive Entwicklung ab, nachdem der Vorstand bereits im Zuge der H1-Berichterstattung darauf hingewiesen hatte, dass...
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