Original-Research: PORR AG - von Montega AG



12.11.2026 / 10:40 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Preview: Baukonjunkturdaten deuten erfolgreiches Q3 an



PORR wird am 19.11. den Q3-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit einer ggü. H1 deutlich stärkeren Topline-Entwicklung und einer Bestätigung der Jahresziele.



[Tabelle]



Belebung der Topline erwartet: Im Hinblick auf den Konzernumsatz rechnen wir bei PORR nach dem witterungsbedingt noch verhaltenen ersten Halbjahr (Umsatz H1: -1,1% yoy) mit einer spürbaren Belebung und für Q3 mit Erlösen i.H.v. 1,73 Mrd. EUR (+4,3% yoy). Als Indikator dient etwa der vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie nach dem leicht rückläufigen H1 (Umsatz real -0,7% yoy) für Juli (real +4,6% yoy) und August (real +4,9% yoy) gemeldete Aufschwung. Vor diesem Hintergrund sollte auch eine Bestätigung des Wachstumsziels (+2-4% yoy) erfolgen. Beim Auftragseingang zeichnet sich u.E. ebenfalls eine positive Entwicklung ab, nachdem der Vorstand bereits im Zuge der H1-Berichterstattung darauf hingewiesen hatte, dass...



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