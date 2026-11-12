BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat im dritten Quartal weiter zugelegt und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Jüngst an Land gezogene Großaufträge sollen Wachstum darüber hinaus sichern. Nachdem die OHB-Aktie im laufenden Jahr bereits um rund drei Viertel gestiegen ist, waren die neuen Zahlen jedoch kein Kurstreiber. Analysten äußerten sich verhalten. Am Donnerstagvormittag büßte die Aktie im Kleinwerte-Index SDax rund 5 Prozent ein.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 312,5 Millionen Euro, wie OHB am Donnerstag in Bremen mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) stieg um gut 12 Prozent auf 39,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente OHB 14,3 nach 12,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

JPMorgan-Analyst David Perry verwies auf das enttäuschende operative Ergebnis. Auch der freie Barmittelzufluss habe die Erwartungen verfehlt. Angesichts langfristiger Satellitenprojekte könnten einzelne Quartale bei OHB jedoch durchaus unrund sein, ergänzte Perry.

Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies sprach von einem auf den ersten Blick soliden Quartal. Eine schwächere Umsatzentwicklung sei mit Profitabilität ausgeglichen worden. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, das Wachstum liege im bisherigen Jahresverlauf aber leicht unter dem angestrebten Wert.

Für das Gesamtjahr erwartet OHB weiterhin eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen. Weiteres Wachstum sollen dabei auch die jüngst an Land gezogenen Großaufträge der Europäischen Union (EU) sowie der Europäischen Weltraumorganisation ESA sichern. Beide Bestellungen stärkten die strategische Planungssicherheit des Konzerns, hieß es weiter. Insgesamt sitzt OHB auf einem Auftragsbestand von knapp 4 Milliarden Euro.

Bereits im August vermeldeten die Bremer den nach eigenen Angaben größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Für das Programm "Iris²" soll OHB 18 Satelliten für die EU bauen. Anfang November erhielt OHB dann einen Großauftrag der ESA für das Erdbeobachtungsprogramm "Copernicus". OHB baue die eigene Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter aus, hieß es dazu am Donnerstag./niw/lew/jha/