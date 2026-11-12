Tübingen (ots) -Fast zehntausend Mal hat eine DKMS-Stammzellspende im Jahr 2025 weltweit eine zweite Lebenschance für Menschen mit Blutkrebs und anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems ermöglicht. Das belegt der nun veröffentlichte DKMS Global Impact Report 2025. Die internationale gemeinnützige Organisation und weltweit größte Stammzellspenderdatei DKMS betreibt eigene wissenschaftliche und medizinische Forschung und setzt sich dafür ein, den Zugang zu lebensrettenden Therapien zu verbessern.Der Bericht blickt auf ein Jahr voller Erfolge des internationalen DKMS-Netzwerks zurück - und benennt zugleich die Herausforderungen: Denn noch immer erhalten nicht alle Betroffenen weltweit rechtzeitig eine lebensrettende Therapie.Ein globales Netzwerk für mehr Chancen auf LebenJedes Jahr erkranken rund 1,3 Millionen Menschen weltweit an Blutkrebs. Für viele von ihnen ist eine Stammzelltransplantation die einzige potenziell lebensrettende Behandlung. In Deutschland spendeten 2025 insgesamt 7.304 bei der DKMS registrierte Menschen Stammzellen, das waren 677 mehr als im Jahr zuvor. Weltweit kamen rund 710.000 neu registrierte potenzielle Stammzellspender:innen zum vielfältigen DKMS-Spenderpool hinzu. Damit umfasste das internationale DKMS-Spendernetzwerk Ende Dezember 2025 mehr als 13,1 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender. Es ist das größte Netzwerk von Stammzellspenderdateien weltweit.Eine große und vielfältige Spenderbasis aufrechtzuerhalten, ist dabei entscheidend, um möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Im Jahr 2025 schieden rund 230.000 registrierte DKMS-Spenderinnen und -Spender aus, etwa aufgrund der gesetzlichen Altersgrenze oder gesundheitlicher Einschränkungen.Zugang zu Therapien verbessernIn vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen erschweren eine unzureichende medizinische Infrastruktur und finanzielle Hürden den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen. Die DKMS setzt sich dafür ein, diese Barrieren abzubauen, indem sie die Kosten für HLA-Typisierungen zur Identifizierung passender Familienspender:innen übernimmt, Transplantationen finanziell unterstützt sowie in den Ausbau medizinischer Behandlungskapazitäten investiert.Dank des HLA-Typisierungsprogramms konnten mehr als 420 Patientinnen und Patienten eine Stammzelltransplantation erhalten; für über 530 Patientinnen und Patienten übernahm die DKMS anteilig die Behandlungskosten.Im Februar 2025 unterstützte die Organisation die Eröffnung einer neuen pädiatrischen Knochenmarktransplantationseinheit in Ahmedabad, Indien. Die Einrichtung verfügt über zehn spezialisierte Betten und kann jährlich bis zu 120 Kinder behandeln. Es ist bereits die zweite Einrichtung dieser Art, die von der DKMS in Indien finanziert wurde. Seit 2020 hat die DKMS in insgesamt 33 Transplantationszimmer in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen investiert.Forschung für bessere HeilungschancenDie DKMS fördert Wissenschaft und eigene medizinische Forschung. Eine 2025 veröffentlichte Studie unter Beteiligung von DKMS-Forschenden untersuchte, wie sich das Alter der Spender:innen auf den Erfolg von Stammzelltransplantationen auswirkt. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass Patient:innen ab 50 Jahren mit bestimmten myeloischen Krebserkrankungen bessere Überlebenschancen und ein geringeres Rückfallrisiko hatten, wenn die Stammzellen von jüngeren, passenden und dabei nicht verwandten Spender:innen stammten statt von älteren, passenden Geschwistern.Der Bericht stellt zudem die Preisträgerin des DKMS Mechtild Harf Wissenschaftspreises 2025, die in Italien tätige Professorin Chiara Bonini, sowie die Stipendiatinnen und Stipendiaten des DKMS John Hansen Research Grants vor."Fast 10.000 Stammzellspenden in einem Jahr zeigen, was unsere Spenderinnen und Spender, Partner und Teams weltweit erreichen können", sagt Dr. Elke Neujahr, Global CEO der DKMS. "Gemeinsam werden wir weiterhin alles dafür tun, lebensrettende Therapien weiterzuentwickeln und den Zugang dazu weltweit zu verbessern - damit noch mehr Menschen wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können."Der DKMS Global Impact Report 2025 enthält persönliche Geschichten von Spenderinnen und Spendern sowie Patientinnen und Patienten, zentrale Kennzahlen und aktuelle Entwicklungen aus den DKMS-Standorten in Chile, Deutschland, Indien, Polen, Südafrika, Großbritannien und den USA.Der vollständige Bericht ist auf Deutsch, Englisch, Polnisch und Spanisch verfügbar unter: https://www.dkms-group.org/what-we-achieve/global-impact-reportÜber die DKMSDie DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sie wurde 1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und sorgt seither dafür, dass immer mehr Patient:innen eine lebensrettende Stammzellspende erhalten. Bei der DKMS sind mehr als 13,5 Millionen potenzielle Spender:innen registriert, bis heute hat die Organisation mehr als 140.000 Stammzellspenden vermittelt. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, Großbritannien, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Durch internationale Projekte und Hilfsprogramme verschafft die DKMS noch mehr Menschen weltweit Zugang zu einer lebensrettenden Therapie. Darüber hinaus engagiert sich die DKMS in den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Forschung, um die Heilungschancen von Patient:innen zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life Science Lab, setzt die Organisation weltweit Maßstäbe für die Typisierung potenzieller Stammzellspender:innen, um so das perfekte Match für eine Transplantation zu finden.Pressekontakt:DKMS Group gGmbHGlobal Corporate CommunicationsFabienne AßmannT +49 221 94 05 82-3315assmann@dkms.deKarina OmelyanovskayaT +49 221 940582-3318omelyanovskaya@dkms.deOriginal-Content von: DKMS Group gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181246/6389130