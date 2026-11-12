Unterföhring (ots) -- Spielen mit der TV-Fernbedienung, ohne Anmeldung und ohne zusätzliche Kosten- Werbefinanziertes Angebot ergänzt das TV-Erlebnis mit HD+ um eine weitere Form der UnterhaltungMit Couchplay erweitert HD+ das Angebot seiner HD+ TV-App um eine weitere Entertainment-Option: Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugang zu mehr als 500 Spielen, die direkt auf dem Fernseher mit der Fernbedienung gespielt werden können. Eine Anmeldung oder ein Abonnement sind nicht erforderlich. Das Angebot ist werbefinanziert.Spielen direkt mit der FernbedienungDas Angebot reicht von Klassikern wie Schach und Solitär über Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele bis hin zu Quiz- und Partyspielen. Dazu kommen speziell für den Fernseher entwickelte Titel wie "Couchquiz", "Sunny Side Islands" und "Solitaire World". Bei ausgewählten Spielen können bis zu vier Personen gemeinsam mit einer Fernbedienung spielen.Couchplay ergänzt damit die bestehenden Unterhaltungsangebote innerhalb der HD+ TV-App um eine unkompliziert nutzbare Spieleauswahl. Zuschauerinnen und Zuschauer können aus dem gewohnten TV-Erlebnis heraus eine weitere Form der Unterhaltung entdecken und direkt auf dem großen Bildschirm spielen."Mit Couchplay ergänzen wir die HD+ TV-App um ein Angebot, das sich geradezu spielerisch in das bestehende TV-Erlebnis einfügt", sagt Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement bei der HD PLUS GmbH. "Unsere Nutzerinnen und Nutzer können unkompliziert zwischen Fernsehen und einer Runde Spielen wechseln. Damit schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, den Fernseher für Unterhaltung zu nutzen."Vince Staybl, Managing Director Couchplay: "Fernsehen wird interaktiv: Die Lean-Forward-Generation will mehr als zuschauen und mitspielen. Gemeinsam mit HD+ bringen wir kostenlose TV-Spiele auf den großen Bildschirm und machen das Wohnzimmer zum Treffpunkt für sofortigen, gemeinsamen Spielspaß. Die Auswahl reicht von zeitlosen Klassikern für jedes Alter bis zu beliebten Multiplayer-Games, die man sofort auf der Couch spielen kann."Bildmaterial zu Couchplay auf der Presseseite (https://www.hd-plus.de/presse)Über HD+HD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen TV-Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie eine bequeme Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit neben den frei empfangbaren Angeboten 25 der größten Privatsender in brillanter HD-Qualität sowie drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD zu sehen.Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Über CouchplayDas Couchplay - TV Spielecenter wird seit 2015 von der Münchner Gofresh GmbH betrieben und ist Europas größte Smart-TV-Instant-Gaming-Plattform mit bereits weit über 6 Millionen Besuchern. Das werbefinanzierte Angebot macht den Fernseher zum interaktiven Unterhaltungsmedium. Couchplay arbeitet mit TV-Spiele-Entwickler:innen weltweit zusammen und setzt auf exklusive Top-Titel wie Couchquiz, Sunny Side Islands und Solitaire World, die speziell für den Smart TV entwickelt werden. Das Ergebnis: eine kompromisslos gute User- und Games-Experience für alle Nutzer:innen auf allen TV-Geräten.Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6389129