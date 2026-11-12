NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei jedoch hinter den Wachstumsambitionen zurückgeblieben. Dies sei unter anderem auf längere Verfahren bei der Genehmigung von Erstattungen zurückzuführen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



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