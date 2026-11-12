Abercrombie & Fitch - ANF: Breakout noch vor den Quartalszahlen?

Erfolgsfaktor Hollister!

Q3-Meldung bei Abercrombie & Fitch am kommenden Dienstag. Goldman Sachs erhöht Kursziel von 160 auf 180 USD!

Abercrombie & Fitch (ANF) - ISIN US0028962076

Rückblick

Die Abercrombie-&-Fitch-Aktie befand sich im vergangenen Halbjahr in einem ausgeprägten Aufwärtstrend und konnte sich von rund 70 USD im Mai bis auf ein Hoch bei knapp 170 USD Ende Oktober mehr als verdoppeln. Dabei bewegte sich der Kurs über weite Strecken oberhalb des 20er- und 50er-EMA, wobei die steigenden Durchschnittslinien den dynamischen Trend bestätigten und als wichtige Unterstützungen dienten. Nach dem Erreichen des Oktoberhochs setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs bis in den Bereich von 148 USD zurückführten, wo sich nun eine interessante Unterstützungszone für das dargestellte Breakout-Setup herausbildet.

Abercrombie-&-Fitch-Aktie: Chart vom 11.11.2026, Kürzel: ANF, Kurs: 151.92 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kann sich die Aktie oberhalb der Unterstützung bei 148 USD stabilisieren und den 20er- sowie 50er-EMA als Sprungbrett nutzen, könnte eine neue Aufwärtsbewegung einsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand knapp über 157 USD würde ein Kaufsignal auslösen und zunächst einen erneuten Angriff auf das Oktoberhoch bei 170 USD ermöglichen. Bei anhaltendem Kaufinteresse wäre anschließend ein Anstieg in Richtung 185 USD denkbar. Goldman Sachs nennt derzeit 180 USD als Kursziel.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs nachhaltig unter die Unterstützungszone bei 148 USD, wäre das bullische Setup zunächst hinfällig und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnte sich der Verkaufsdruck bis in den Bereich von 140 USD ausweiten, wo eine weitere charttechnische Unterstützung wartet. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Marke von 148 USD platzieren, um sich gegen einen Bruch der wichtigen Unterstützungszone abzusichern.

Meinung

Abercrombie & Fitch, 1892 von David Abercrombie gegründet und mitr Hauptsitz in New Albany im Bundesstaat Ohio verfügt mit Abercrombie & Fitch, Hollister, abercrombie kids über ein umfangreiches Markenportfolio im Bereich Bekleidung und Lifestyle. Der Konzern vertreibt seine Produkte weltweit über eigene Geschäfte und Online-Kanäle und erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 5.3 Milliarden USD. Vor den für den 24. November 2026 erwarteten Quartalszahlen zeigen sich Analysten optimistischer hinsichtlich der Geschäftsentwicklung. Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel von 160 auf 180 USD und bestätigte die Kaufempfehlung. Ausschlaggebend sind insbesondere verbesserte Absatzsignale bei der Jugendmarke Hollister: Die Prognose für das flächenbereinigte Umsatzwachstum wurde um 1 Prozentpunkt auf eine Stagnation gegenüber dem Vorjahr angehoben. Dafür sprechen eine höhere Kundenfrequenz in den Filialen sowie eine zunehmende Dynamik im europäischen Geschäft und im Onlinehandel. Bei der Kernmarke Abercrombie & Fitch erwartet Goldman weiterhin ein flächenbereinigtes Umsatzplus von 2 Prozent. Positiv bewertet die Bank zudem höhere durchschnittliche Verkaufspreise, die auf einen stärkeren Absatz zum regulären Preis und damit auf eine geringere Abhängigkeit von Rabattaktionen hindeuten. Auch die Geschäftszahlen des zweiten Quartals fielen überzeugend aus: Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 1.3 Milliarden USD, während der Gewinn je Aktie mit 4.17 USD deutlich über den Analystenerwartungen von 1.98 USD lag. Allerdings profitierte das Ergebnis auch von einer Zollerstattung in Höhe von rund 100 Millionen USD. Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein Umsatzwachstum von 5 Prozent und eine operative Marge zwischen 14.5 und 15 Prozent. Neben der weiteren Entwicklung von Hollister dürften insbesondere die internationale Nachfrage, die Rabattintensität und die Margenentwicklung entscheidend sein. Die jüngsten Analystenbewertungen signalisieren insgesamt Zuversicht, müssen sich aber erst durch die kommenden Geschäftszahlen bestätigen. Insgesamt sieht es sehr positiv aus, allerdings sollten vorsichtige Trader die anstehenden Quaralszahlen im Blick haben.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 6.45 Mrd. USD

Meine Meinung zu Abercrombie & Fitch ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/sony-aktie-konzern-hebt-gewinn-und-umsatzprognose-nach-starkem-quartal-an

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

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