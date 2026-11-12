Die deutschen Börsen bleiben von unterschiedlichen Erwartungen an die großen DAX-Konzerne geprägt. Besonders die Aktien der Deutschen Telekom und von Bayer stehen im Fokus: Während der Telekom stabile Geschäftszahlen und attraktive Ausschüttungen zugutekommen, setzen Anleger bei Bayer zunehmend auf eine nachhaltige Trendwende. Doch wie viel Kurspotenzial steckt noch in beiden Titeln? Deutsche Telekom: Starkes Geschäft, verhaltene Börsenreaktion Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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