Der KI-Entwickler Anthropic steht vor einem der größten Börsengänge des Jahres 2026. Mit rasant steigenden Umsätzen und einer enormen Nachfrage nach seinen Claude-Modellen weckt das Unternehmen große Erwartungen. Doch hohe Verluste und historische Erfahrungen mit früheren IPOs mahnen Anleger zur Vorsicht. Börsenstart bereits am 19. November geplant Nach Informationen von CNBC plant Anthropic, den Ausgabepreis seiner Aktien am 18. November festzulegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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