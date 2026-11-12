Die Aktie von Procter & Gamble verbindet ein defensives Geschäftsmodell mit einer außergewöhnlichen Dividendenhistorie. Für langfristig orientierte Anleger könnte der Konsumgüterkonzern auch 2027 eine interessante Kombination aus stabilen Erträgen und regelmäßigen Ausschüttungen bieten. Procter & Gamble zählt zu den weltweit führenden Konsumgüterherstellern. Zum Markenportfolio gehören unter anderem Pampers, Gillette, Ariel, Oral-B, Tide und Head ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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