Seit ihrem Börsengang im Januar treibt die CSG-Aktie Anlegern nur die Tränen in die Augen. Nachdem der Kurs gestern um -20% in den Keller gefallen ist, geht es auch heute mit dem tschechischen Rüstungsunternehmen um über -3% auf ein neues historisches Tief nach unten. Seit dem IPO hat die CSG-Aktie fast -60% ihres Wertes verloren. Was ist da los und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Unerwartet schwache Zahlen Auslöser für den gestrigen ...

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