Der jüngste Erholungsversuch der SpaceX-Aktie scheint bereits wieder ins Stocken zu geraten. Dabei hatten sich die Papiere vom Vorwochentief bei 120,39 US$ zwischenzeitlich um mehr als +20% erholt. Bereits in meiner Analyse vom Monatsbeginn "Weiterhin mit Schlagseite" hatte ich nach dem Bruch wichtiger Unterstützungen vor einer Fortsetzung der Talfahrt gewarnt. Tatsächlich wurden die damals genannten Abwärtsziele bei 130,74 und 128,66 US$ erreicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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