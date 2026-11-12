STADLER RAIL hat sich einen ersten Auftrag in Finnland gesichert: 63 Strassenbahnen des Typs Tango Nordic sollen geliefert werden, der Auftrag enthält zudem eine Option auf bis zu 120 weitere Fahrzeuge. Die Vereinbarung umfasst außerdem Serviceleistungen über mehr als 30 Jahre. Die Auslieferung der Strassenbahnen für den Testbetrieb ist ab Mitte 2029 geplant. Gefertigt werden die Fahrzeuge im polnischen STADLER-Werk. Die News geben der Aktie heute Auftrieb.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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