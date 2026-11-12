NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 530 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn entspreche der Vorabankündigung vom 23. Oktober, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Auch die höheren Zielsetzungen seien seitdem schon bekannt gewesen und mittlerweile im Konsens eingearbeitet. In den neuen Details liege der Fokus nun auf dem Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung, in dem sich das Wachstum verbessert habe./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:51 / EST



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