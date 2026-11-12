EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort: https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort: https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aareal Bank AG
|Paulinenstr. 15
|65189 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.aareal-bank.com
|LEI Code:
|EZKODONU5TYHW4PP1R34
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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