Apple schließt schon in wenigen Tagen die Support-Community nach knapp drei Jahrzehnten. Schon jetzt gibt es für aktive User:innen Einschränkungen. Was du zum Aus des Dienstes wissen musst. Seit 1998 können sich Apple-User:innen im Netz untereinander austauschen und gegenseitig bei der Lösung von Problemen mit ihren Geräten helfen. Die Support-Community von Apple war seither Anlaufstelle, falls sich die Apple Watch weigert, mit dem iPhone verbunden ...

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