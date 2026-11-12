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Umsatz rauf, Prognose rauf, Dividende rauf. Das hört sich alles gut an und trotzdem steckt die Telekom-Aktie bei rund 26 Euro fest. Wie kann das sein? Ganz einfach: Anleger hatten auf mehr gehofft, und die Angst vor "einem Angreifer aus dem All" drückt zusätzlich auf die Stimmung. Gleichzeitig wächst in München eine KI-Fabrik, die schon voll ausgelastet ist und im Chart sieht es dagegen düster aus, denn zwei wichtige Linien liegen über dem Kurs. Doch unten wartet eine Marke, die alles drehen könnte. Wir zeigen, worauf es jetzt ankommt. Lesen Sie gerne weiter!

Gute Zahlen aber trotzdem Frust

Die Zahlen können sich sehen lassen, denn im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 5,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL lag bei 12,2 Milliarden. Die Telekom hob deshalb ihre Jahresziele an: rund 47,6 Milliarden Euro beim EBITDA AL und etwa 20,1 Milliarden beim freien Cashflow. Die Dividende soll um 10 Prozent auf 1,10 Euro steigen aber trotzdem rutschte die Aktie ab. Der Grund ist schnell erklärt: Anleger hatten einfach mehr erwartet. Auch der Rückkauf für 2027 enttäuschte. Geplant sind bis zu 2 Milliarden Euro, der Markt hatte auf mehr gehofft. Goldman Sachs und die Bank of America senkten ihre Kursziele auf 36 und 32 Euro, blieben aber bei "Kaufen". In München baut die Telekom ihre KI-Fabrik für knapp eine Viertelmilliarde Euro aus, womit die erste Stufe voll belegt ist. Als Risiko gilt SpaceX mit der Konkurrenz aus dem All.





Charttechnik

Der Chart erzählt eine besondere Geschichte. Die Aktie notiert bei rund 26 Euro. Damit liegt sie unter dem 50er SMA bei 26,73 Euro. Auch der 200er SMA bei 28,48 Euro ist noch ein gutes Stück weiter weg. Beide Marken liegen über dem Kurs, der Trend zeigt abwärts. Das Jahreshoch von gut 34 Euro aus dem Februar wirkt inzwischen wie aus einer anderen Zeit. Die Käufer haben es gerade schwer und zuerst braucht es einen Anstieg über 26,73 Euro, dann über 28,48 Euro. Erst danach wird der Weg Richtung 30 Euro frei. Vorher ist ein Rücksetzer gut möglich, da dann die Marke bei 24 Euro in den Fokus rücken dürfte. Dort lag das Tief vom Juni und Juli 2026. Hält diese Marke, könnte ein Doppelboden entstehen. Das wäre ein erstes Hoffnungszeichen. Bricht sie allerdings, wird es ungemütlich.

Was tun?

Wer schon investiert ist, muss nicht hektisch werden. Das Geschäft läuft, die Prognose steigt, die Dividende wächst. Die Analystenziele lassen deutlich Luft nach oben und das spricht fundamental für die Aktie. Neue Impulse könnten die Zahlen am 25. Februar 2027 bringen, bis dahin ist aber noch eine ganze Weile hin, aber auch die US-Frequenzauktion im April 2027 dürfte spannend werden, weil sie zeigt, wie ernst es SpaceX meint, aber auch bis dahin ist es noch recht lang. Der Chart sagt dagegen: Vorsicht. Solange die Aktie unter beiden SMAs notiert, dominiert der Abwärtstrend. Wer neu einsteigen will, kann auf einen Ausbruch über 28,48 Euro warten oder auf eine stabile Reaktion an der 24-Euro-Marke. Unterm Strich passt derzeit möglicherweise eine eher neutrale Haltung: abwarten und beobachten an der Seitenlinie.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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