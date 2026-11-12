Focused Support LLC gab heute die erfolgreiche Einführung von Cavok STRIKE bei der Königlich-Niederländischen Luft- und Raumfahrtstreitkraft (RNLASF) bekannt, wodurch deren MQ-9-Flotte über erweiterte Link-16-Teilnahmefähigkeiten verfügt, ohne dass Änderungen am Flugzeug erforderlich sind. Die Einführung stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Integration ferngesteuerter Flugzeuge in das gemeinsame taktische Lagebild dar und verbessert das Lagebewusstsein, die Interoperabilität sowie die Koordination zwischen gemeinsamen und Koalitionsstreitkräften.

Die Installation stellt einen wichtigen Meilenstein für Focused Support dar, da Cavok STRIKE nun auch in europäischen Militäroperationen zum Einsatz kommt. Als Teil des Cavok Mission Ecosystem löst STRIKE eine seit langem bestehende taktische Herausforderung: die Ausweitung von Link 16 auf nicht-traditionelle Teilnehmer, ohne kostspielige oder komplexe Änderungen am Flugzeug vornehmen zu müssen.

Jonathan Shill, Gründer und CEO von Focused Support, erklärte: "Vor zwei Jahrzehnten beantragten wir Link 16 für den MQ-1 Predator, doch der Antrag wurde abgelehnt, da das 8 lb. schwere Endgerät eine halbstündige Verweildauer am Einsatzort erforderte." Der Einsatz von Cavok STRIKE in der MQ-9-Flotte der Königlich-Niederländischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ist der Höhepunkt einer Vision, taktisches (Nicht-C2-)Link-16 auf bisher benachteiligte Flugzeuge auszuweiten, ohne zusätzliche Anforderungen an Größe, Gewicht oder Leistung zu stellen. Diese Art der Demokratisierung komplexer Einsatzfähigkeiten für alle Plattformen ist ein Kernziel des Cavok Mission Ecosystems."

Cavok STRIKE bietet einen softwaregesteuerten Ansatz für die Integration taktischer Datenverbindungen und ermöglicht es Flugzeugen aller Größen, Kommandoposten und anderen Einsatzteilnehmern, zum gemeinsamen taktischen Link-16-Lagebild beizutragen und davon zu profitieren. Als Teil des umfassenderen Cavok Mission Ecosystem unterstützt STRIKE die Integration von Einsatzdaten aus verschiedenen Quellen und verbessert so die Zusammenarbeit und das Lagebewusstsein über verteilte Streitkräfte hinweg.

Der Einsatz von Cavok STRIKE durch die RNLASF unterstreicht die wachsende Rolle von Focused Support bei der Bereitstellung agiler, softwaredefinierter Lösungen für taktische Datenverbindungen. Da Streitkräfte zunehmend auf verteilte und unbemannte Plattformen setzen, bietet STRIKE neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Interoperabilität und Koordination ohne die Kosten, die Komplexität und die operativen Beeinträchtigungen, die mit herkömmlichen Ansätzen zur Plattformintegration verbunden sind.

Über Focused Support LLC

Focused Support LLC bietet Kunden aus dem Verteidigungs- und zivilen Sektor Software- und Hardwarelösungen, die darauf ausgelegt sind, das Lagebild im Einsatzgebiet und die Missionseffektivität zu maximieren. Das auf Millionen von Betriebsflugstunden basierende Cavok Mission Ecosystem bietet intuitive, domänenübergreifende Zusammenarbeit und Entscheidungsunterstützung für Einsatzkräfte weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.focusedsupport.com.

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