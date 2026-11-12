BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei den Ermittlungen nach den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme von Supermarktketten sieht nach Frankreich nun auch Belgien Spuren in den Iran. "Auch in Belgien sprechen die Sicherheitsdienste von Hinweisen auf mögliche Verbindungen zu bekannten iranischen Akteuren", sagte Innenminister Bernard Quintin der belgischen Nachrichtenagentur Belga.

Die Staatsanwaltschaft prüfe diese Hinweise genauer. "Wir nehmen diese Cyberangriffe sehr ernst und setzen alle nötigen Mittel ein, um die Bedrohung zu bewerten", sagte Quintin weiter. "Es besteht kein Anlass zur Panik, aber wir bleiben besonders wachsam."

Frankreich machte Iran verantwortlich



Bei den Vorfällen hatten Angreifer die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen in Supermärkten aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Mehrere europäische Länder waren von den Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben betroffen - neben Belgien auch Schweden, Frankreich und Deutschland.

Am Montag hatte bereits Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. Frankreich kündigte bereits an, neue Sanktionen gegen Verantwortliche verhängen zu wollen.

Belgiens Innenminister Quintin möchte sich dem anschließen. "Der Iran hat Frankreich angegriffen und möglicherweise auch Belgien." Man könne nicht tatenlos zusehen. "Unser Land muss die Forderung nach europäischen Sanktionen gegen Staaten, die Cyberangriffe auf unserem Staatsgebiet durchführen, eindeutig unterstützen."

Iran weist Vorwürfe zurück



Der Iran wies den Vorwurf der französischen Regierung zurück. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums am Dienstag.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich noch nicht festgelegt, wer hinter den Angriffen auf Supermärkte hierzulande steckt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nannte die Cyberattacken am Mittwoch einen hybriden Angriff "next level". Darauf müsse man auch eine "Antwort next level" geben. "Konsequenz, Risiko und Preis" müssten für hybride Akteure erhöht werden. Deutschland schaffe nun gesetzgeberisch die Voraussetzungen dafür, "zurückzuschlagen im Cyberraum"./rdz/DP/stk