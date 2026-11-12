Der Iran hat nach eigenen Angaben am dritten Tag in Folge Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In der vergangenen Nacht traf es demnach zwei Supertanker, die zusammen mehr als vier Millionen Barrel Öl geladen hatten und nach den Detonationen zum Stillstand kamen. Seit Sonntag zählen iranische Militärangaben mindestens zehn betroffene Tanker. Was bedeutet die anhaltende Eskalation an der wichtigen Öl-Meerenge für Anleger? Zehn ...

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