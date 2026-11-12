Berlin (ots) -Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt den Vorstoß von Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig, überhöhte Preise beim Weiterverkauf von Eintrittskarten für Kultur- und Sportveranstaltungen gesetzlich zu begrenzen.Holger Mann, zuständiger Berichterstatter:"Wer ein Konzert seiner Lieblingsband besuchen möchte, sollte dafür keine Mondpreise bezahlen müssen. Es läuft was schief, wenn Börsen hohe Aufschläge beim Weiterverkauf kassieren und so der Großteil des Ticketpreises nicht mehr bei den Künstler:innen und Veranstaltern ankommt.Tickets für Kultur und Sport dürfen nicht zum Spekulationsobjekt werden. Das ist eine Frage der kulturellen Teilhabe. Konzerte, Festivals und andere Kulturveranstaltungen müssen für Menschen mit unterschiedlichen Einkommen zugänglich bleiben. Wer nur ein kleines Budget hat, darf nicht durch spekulative Ticketpreise ausgeschlossen werden.Deshalb unterstützen wir die Initiative von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ausdrücklich. Die geplante Begrenzung der Preisaufschläge auf höchstens 20 Prozent und maximal 20 Euro ist ein wichtiger Schritt zu mehr Fairness auf dem Ticketmarkt. Sie schützt Verbraucherinnen und Verbraucher und stärkt zugleich die Interessen der Kulturschaffenden und Veranstalter.Dabei geht es nicht darum, den privaten Weiterverkauf von Eintrittskarten zu verhindern. Wer eine Veranstaltung nicht besuchen kann, soll sein Ticket selbstverständlich zu fairen Bedingungen weitergeben können. Was wir unterbinden müssen, ist die systematische Bereicherung auf Kosten des Publikums und der Kulturschaffenden.Entscheidend ist, dass die neuen Regeln auch wirksam durchgesetzt werden können. Dazu gehören transparente Preise, wirksame Maßnahmen gegen den massenhaften automatisierten Ticketkauf und klare Verantwortlichkeiten der Verkaufsplattformen.Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass der gesetzliche Schutz möglichst noch vor der nächsten Konzert- und Festivalsaison in Kraft tritt."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6389237