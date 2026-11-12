Düsseldorf (ots) -Smarte Geschenke müssen nicht teuer sein: Mit den Black-Friday-Deals von Reolink lassen sich ausgewählte Sicherheitskameras jetzt besonders günstig ergattern. Eine frühe Weihnachtsgeschenkidee für Smarthome-Begeisterte und Technikfans, die Freude an cleveren Lösungen für den Alltag haben.Reolink hat bereits ab heute bis zum 02. Dezember die Preise auf Amazon und der eigenen Website um bis zu 50 Prozent reduziert. Bei den folgenden Deals lohnt es sich besonders, zuzuschlagen.OMVI 2i Ultra mit Solarpanel - 26 Prozent RabattDie kabellose Überwachungskamera verbindet zwei Perspektiven in einem System: Während die 8-Megapixel-Weitwinkelkamera das Grundstück im Blick behält, überwacht die 5-Megapixel-Pan-Tilt-Kamera einen zweiten Bereich und verfolgt erkannte Objekte automatisch. Die Kamera hat einen herausnehmbaren Akku mit 10.000 mAh eingebaut. Mit einer Ladung bietet sie je nach Nutzung eine Laufzeit von bis zu 6 Monaten. Das integrierte 6-Watt-Solarpanel mit SolarEase-Technologie versorgt die Kamera bereits bei 30 Minuten Sonnenlicht pro Tag zuverlässig mit Energie.Die OMVI 2i Ultra ist seit Ende Oktober zu einem regulären Preis von 229,99EUR verfügbar. Im Black Friday Zeitraum ist sie aber um 26 Prozent reduziert für nur 169,99EUR auf der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/omvi-2i-ultra/) und auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H86P57M6) erhältlich.OMVI 3i PoE und OMVI 3i WiFi (https://reolink.com/de/product/omvi-3i-wifi/) - 30 Prozent RabattDie OMVI 3i ist als PoE- und WLAN-Variante erhältlich und so auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Die beiden Modelle haben gemeinsam, dass sie jeweils drei Objektive und deren Vorteile kombinieren: eine 10-MP-Panorama-Kamera mit Doppelobjektiv und ein schwenk- und neigbares Tracking-Objektiv mit 8-MP-Auflösung. So haben Nutzer den gesamten überwachten Bereich im Blick. Auch von der Detailansicht profitieren sie: Dank der ReoNeura-KI und SyncTrack-Funktion fokussieren und verfolgen die Kameras mit dem Tracking-Objektiv automatisch Objekte, die sich auf dem Grundstück bewegen. Gleichzeitig zeigt das Panoramaobjektiv den Gesamtüberblick an.Zu Black Friday sind beide Kameravarianten um 30 Prozent reduziert. Sie sind statt für 319,99EUR für 223,99EUR bei Amazon (PoE/WiFi) und auf der Reolink Website (PoE (https://reolink.com/de/product/omvi-3i-poe/)/WiFi (https://reolink.com/de/product/omvi-3i-wifi/)) erhältlich.TrackFlex Floodlight WiFi - 26 Prozent RabattDie PTZ-Kamera TrackFlex Floodlight WiFi mit Dual-Objektiv bietet eine vollständige 360°-Abdeckung in 4K-Auflösung mit automatischer Verfolgung. Die eingebauten Flutlichter mit bis zu 3.000 Lumen Helligkeit bieten verschiedene Beleuchtungsmodi. So dienen sie je nach Einstellung als entspannte Gartenbeleuchtung oder zur Abschreckung von Eindringlingen. Mit der lokalen KI-Videosuche können Nutzer mit natürlicher Sprache nach aufgenommenen Ereignissen suchen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt dabei direkt auf dem Gerät - ganz ohne Notwendigkeit für Cloudspeicher oder Abonnements.Die Kamera ist normalerweise zu einem Preis von 249,99EUR erhältlich. Während der Black-Friday-Kampagne bekommen Kunden sie auf Amazon (https://www.amazon.de/Reolink-TrackFlex-Floodlight-WiFi-%C3%9Cberwachungskamera/dp/B0F93RX78Q) und der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/trackflex-floodlight-wifi/) für nur 185,99EUR.Solar Floodlight Cam - 20 Prozent RabattDie kabellose Solar Floodlight Cam kombiniert 2K-Auflösung mit einem 150-Grad-Ultraweitwinkel, um Außenbereiche großflächig im Blick zu behalten. Die Flutlichter bieten bis zu 1.000 Lumen Helligkeit. So können Nutzer auch nach Einbruch der Dunkelheit Personen, Fahrzeuge und Tiere in Ihrem Außenbereich jederzeit deutlich erkennen. Dank integriertem Solarpanel und 7.800-mAh-Akku lässt sich die Kamera flexibel installieren und ist einfach zu verwenden.Im Black-Friday-Zeitraum ist der Preis auf Amazon (https://www.amazon.de/Reolink-Wireless-Floodlight-Battery-SolarEase/dp/B0G2921742) und der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/reolink-solar-floodlight-cam-d/) von 109,99EUR um 20 Prozent auf 87,99EUR gesenkt.Home Hub (https://reolink.com/de/product/reolink-home-hub/) - 23 Prozent RabattDer Home Hub dient als lokale Speicherlösung und Zentrale für bis zu acht Kameras. Er kann mithilfe von zwei microSD-Karten (jeweils bis zu 1TB) bis zu zwei Terabyte komplett lokalen Speicherplatz bieten und unterstützt zahlreiche Reolink Kameras ausgenommen 2MP-Akkukameras und 4G-Kameras. Der einzigartige Anti-Diebstahl-Verschlüsselungsalgorithmus garantiert höchsten Datenschutz - so sind die Aufnahmen selbst im Falle eines Diebstahls des Geräts unlesbar für unbefugte Personen. Kameras, die mit dem Home Hub verbunden sind, nutzen dessen lokales Netzwerk (LAN) und funktionieren so auch ohne direkte Internetverbindung reibungslos.Der Home Hub ist während der Dealperiode auf der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/reolink-home-hub/) und Amazon (https://www.amazon.de/Reolink-Home-Hub-%C3%9Cberwachungskamera-4K-Live-Ansicht/dp/B0CZRGVJZF/) um 23 Prozent reduziert für nur 99,99EUR erhältlich.Weitere Highlightrabatte von bis zu 50 ProzentIm Black-Friday-Hauptzeitraum vom 19.- 30. November sind weitere Reolink-Kameramodelle stark reduziert:- Die intelligente WLAN-Innenkamera E1 Pro bietet eine 5-Megapixel-Auflösung, eine F1.6-Blende und eine 360°-Abdeckung mit Auto-Tracking. Hinzu kommen eine Schreierkennnung und der Privatsphäremodus mit dem Nutzer die Überwachung jederzeit deaktivieren können. Die Reolink E1 Pro ist auf Amazon (https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Haustiererkennung-Auto-Tracking-Pro/dp/B07SV5NQNB/) und der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/e1-pro/) um 21 Prozent reduziert für 47,49EUR statt 59,99EUR erhältlich.- Die vandalismusgeschützte RLC-843WA ist um ganze 50 Prozent reduziert. Die 4K-Kamera mit 5-fachem optischen Zoom ist auf der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/rlc-843wa/) für nur 99,99EUR erhältlich.- Für einen gut geschützten Hauseingang hat Reolink die neue Battery Video Doorbell (2nd Gen) (Schwarz) mit Personen-, Fahrzeug- und Paketerkennung reduziert. Kunden zahlen auf der Reolink Website (https://reolink.com/de/product/reolink-video-doorbell-2nd-gen/) und auf Amazon (https://www.amazon.de/Reolink-Akku-T%C3%BCrklingel-Kamera-Kopf%E2%80%91Fu%C3%9F%E2%80%91Ansicht/dp/B0HGF3X8R7/) nur 109,99EUR und sparen damit 21 Prozent.Damit findet sicher jeder ein passendes Geschenk zum günstigen Preis. Weitere Angebote sind auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/E7B20D62-F304-44A5-B562-0B5163F6E301) und Reolink.de (https://reolink.com/flash-sale/) zu finden.Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Mit einem breiten Produktportfolio verfolgt das Unternehmen das Ziel, Sicherheit einfach, zuverlässig und nahtlos erlebbar zu machen. Weltweit vertrauen Millionen Nutzer auf Reolink. Die Produkte sind in über 5.000 Geschäften führender Einzelhändler erhältlich und bieten zuverlässige Videoüberwachung und Schutz. Reolink zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Mehr Informationen unter Reolink.com (https://www.reolink.com/).Pressekontakt:Weber ShandwickAlina HeindlE-Mail: alina.heindl@omc.comOriginal-Content von: Reolink Innovation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/6389236