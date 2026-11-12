Leipzig (ots) -Tödliches Gift im Konzertsaal, ein Instrument von unschätzbarem Wert oder eine verschwundene Pianistin: Der neue, vom MDR produzierte True-Crime-Podcast "KLASSIK CRIME" erzählt in vier Folgen wahre Kriminalfälle aus der Welt der klassischen Musik. Die komplette Reihe ist ab 14. November, 8 Uhr, in ARD Sounds und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt."Wie spannend diese Welt ist! Ich hatte vor diesem Podcast ehrlich gesagt nicht so viele Berührungspunkte mit der Klassik-Szene: Umso interessanter war es für mich hinter die Kulissen dieser sehr glamourösen und auch elitären Welt zu gucken. Wie groß ist eigentlich der Druck in einem Orchester, wie hart der Weg an die Spitze und wie konnten große Betrüger wie Dietmar Machold mit falschen Stradivari-Geigen Millionen machen?", so Podcast-Host Charlotte Witt, die auch selbst zu den Fällen recherchiert hat.Die neue Podcast-Reihe "KLASSIK CRIME für die ARD CRIME TIME betritt ein weitgehend unerschlossenes Terrain im boomenden True-Crime-Genre: die Welt der klassischen Musik. Während Podcasts, Serien und Dokumentationen sich seit Jahren mit Verbrechen in Gesellschaft, Politik oder Wirtschaft beschäftigen, bleibt die klassische Musik-Szene trotz ihrer hierarchischen Machtstrukturen und ihrer oft hermetisch abgeriegelten Institutionen erstaunlich unterrepräsentiert. Dabei gibt es gerade hier viele Geschichten von Machtmissbrauch, Betrug, Intrigen, künstlerischen Abhängigkeiten und sogar Mord, die bislang selten im Fokus standen.Das Konzept bietet Identifikationspotenzial für unterschiedliche Zielgruppen: Klassik-Fans erhalten einen ungewohnten, oft intimen Blick hinter die Kulissen ihrer vertrauten Welt. Für True-Crime-Fans ist es ein frisches Setting, das sich von bekannten Erzählmustern abhebt und neue narrative Reize setzt. Besonders für jüngere Hörende liegt hier eine Chance. "KLASSIK CRIME" nutzt die Dramaturgie moderner Podcasts, verbindet investigative Recherche mit emotionalem Storytelling und integriert musikalisches Sounddesign nicht nur als Atmosphäre, sondern als erzählerisches Element. Stets sind die Fälle sind so spannend, dass man gar kein Klassik-Nerd sein muss, um dranzubleiben.Jede Folge erzählt der Reihe erzählt einen realen Fall aus der Klassikgeschichte, investigativ recherchiert, mit dramaturgischem Storytelling und einem passendem musikalischen Sounddesign. Durch die circa 45-minütigen Episoden führt Podcast-Host Charlotte Witt, bekannt aus "Diagnose: Unangepasst". Gemeinsam mit Co-Autorinnen und -Autoren stellt sie die Ergebnisse der investigativen Recherchen vor. Außerdem zu hören sind Protagonisten und Experten aus der Klassikwelt.Die Themen der ersten Staffel:Episode 1: Gift im OrchesterEpisode 2: Die verschwundene PianistinEpisode 3: Das GeisterorchesterEpisode 4: Der Stradivari-BetrügerBereits für das erste Quartal 2027 ist eine zweite Staffel für die ARD CRIME TIME in ARD Sounds geplant.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6389252