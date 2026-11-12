Bad Nenndorf (ots) -- Lena Oppermann peilt WM-Gold an- Tim Brang hofft auf Medaille und deutschen Rekord- Nachwuchsteam erstmals bei Weltmeisterschaft außerhalb Europas dabeiMehrere tausend Athletinnen und Athleten werden zu den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen erwartet, die Ende November in Port Elizabeth (Südafrika) beginnen. Im Wettkampf der Nationen am Indischen Ozean wird die Nationalmannschaft der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die deutschen Farben vertreten.Die Ziele sind hochgesteckt, sagt der Sportdirektor der DLRG, Kai Schirmer: "Wir fliegen nicht wegen des schönen Wetters und der beeindruckenden Strände. Unsere Sportlerinnen und Sportler werden sich mit den Besten der Welt messen. Da möchten wir zeigen, dass wir weltweit zu den stärksten Teams gehören."Gold ist das ZielBesonders hohe Erwartungen ruhen auf Lena Oppermann von der DLRG Halle-Saalekreis. Die 21-Jährige träumt vom ersten großen Triumph im Einzel bei Welttitelspielen: "Mein Ziel ist ganz klar, Gold zu gewinnen", unterstreicht die amtierende zweifache Europameisterin ihre Ambitionen. "Ich habe mich intensiv auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet und freue mich darauf, mich mit den schnellsten Rettungsschwimmerinnen der Welt zu messen", fügt die zweifache Vizeweltmeisterin von 2024 hinzu.Auch Tim Brang reist mit großen Ambitionen nach Südafrika. Der 29-Jährige aus Köln hat vor seinen letzten Weltmeisterschaften sein Training komplett umgestellt. "Ich schwimme so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr und bin zuversichtlich, dass ich um die Medaillen kämpfen und vielleicht sogar einen deutschen Rekord schwimmen kann", so Brang.Während Lena Oppermann und Tim Brang insbesondere während der Wettbewerbe im Newton Park Swimming Pool glänzen wollen, sucht Olivia Binde aus Essen ihre Chance am King's Beach, wo die Disziplinen am Strand und im Meer ausgetragen werden. Die 28-jährige Sprintspezialistin will in den Endlauf im 90 Meter Beach Sprint: "Das Finale würde ich dann gern als beste Europäerin beenden."Erstmals mit Junioren bei WM außerhalb EuropasParallel zu den Wettbewerben in der offenen Altersklasse findet die Junioren-Weltmeisterschaft statt. Die DLRG nimmt erstmals mit einer zwölfköpfigen Nachwuchsauswahl an einer WM außerhalb Europas teil. Zuletzt war die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt vor zehn Jahren bei den Weltmeisterschaften in den Niederlanden mit einem Juniorenteam vertreten.Angeführt wird das Team vom amtierenden dreifachen Junioren-Europameister Leo Ilias Baumann von der DLRG Völklingen. Für viele der jungen Athletinnen und Athleten ist die Reise nach Südafrika die bislang größte Herausforderung ihrer sportlichen Laufbahn."Die internationale Konkurrenz ist enorm stark. Die Weltmeisterschaft bietet unseren Talenten eine einmalige Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln - auch im Hinblick auf die World Games im eigenen Land", sagt Sportdirektor Schirmer. Die Weltspiele nichtolympischer Sportarten finden 2029 in Karlsruhe statt. Im vergangenen Jahr in Chengdu (China) sammelten die deutschen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer 13 Medaillen.Das DLRG NationalteamDem Nationalteam der offenen Klasse gehören folgende Sportlerinnen und Sportler an:- Anna-Fiona Volz (DLRG Nieder-Olm/Wörrstadt)- Janke Krohn (DLRG Gelsenkirchen-Buer)- Johanna Seilner (DLRG Halle-Saalekreis)- Lena Oppermann (DLRG Halle-Saalekreis)- Olivia Binde (DLRG Altona)- Ivonne Prehn (DLRG Nieder-Olm/Wörrstadt)- Clemens Wulkopf (DLRG Harsewinkel)- Fabian Herrmann (DLRG Halle-Saalekreis)- Felix Hofmann (DLRG Kelkheim)- Jan Laufer (DLRG Altona)- Luk Theile (DLRG Charlottenburg-Wilmersdorf)- Tim Brang (DLRG Bad Wünnenberg)Letzte Vorbereitung in WarendorfVor der Abreise trifft sich die deutsche Delegation am 23. November in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf (Nordrhein-Westfalen). Dort bereiten sich die Athletinnen und Athleten gemeinsam auf die Titelkämpfe vor, bevor sie am 26. November über Frankfurt am Main nach Südafrika reisen.Die Wettbewerbe der Nationalmannschaften werden vom 2. bis 6. Dezember ausgetragen.Achtung Redaktionen:Ein Medienteam der DLRG wird bei der Weltmeisterschaft Bilder und Videos erstellen. Interessierte Redaktionen können ihre Wünsche (möglichst im Vorfeld) bei der Pressestelle anfragen.Allgemeine Pressefotos zum Rettungssport stehen in der DLRG Mediathek (https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/mediathek/pressefotos/rettungssport/) zum Download bereit.Über die WeltmeisterschaftenDie von der International Life Saving Federation (ILS) ausgetragenen Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen - Lifesaving World Championships (LWC) - finden alle zwei Jahre statt. Neben dem Wettstreit der Nationen werden weitere Wettbewerbe mit Athleten aus der ganzen Welt ausgetragen, darunter die der Altersklasse-Athleten ab 30 Jahren (Masters) oder die der Vereine (Interclubs).- Wann: 25. November bis 13. Dezember 2026- Wo: Port Elizabeth (Südafrika)- Wer: Rettungsschwimmer aus aller Welt- Wettbewerbe: Nationalteams, Masters (ab 30 Jahre), Interclubs (Vereine)- Internet: lifesaving2026.com / dlrg.de/wm (https://www.dlrg.de/mitmachen/rettungssport/nationale-und-internationale-wettkaempfe/weltmeisterschaft-2026/)Über den RettungssportDer Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Er entstand aus der Idee heraus, Menschen für den Wasserrettungsdienst zu gewinnen. Denn gute Rettungssportler sind auch gute Rettungsschwimmer. Der Sport kann im Ernstfall helfen, Leben zu retten. Gleichzeitig können durch ihn Techniken zur Rettung verfeinert und perfektioniert werden. Kraft, Kondition, Schnelligkeit und die Beherrschung der Rettungsgeräte sind Voraussetzung dafür, im Wettbewerb konkurrenzfähig sein zu können. dlrg.de/sport (https://www.dlrg.de/mitmachen/rettungssport/nationale-und-internationale-wettkaempfe/dlrg-trophy-2026/3-dlrg-trophy-2026-am-stoteler-see-in-loxstedt-stotel-niedersachsen/)Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6389249