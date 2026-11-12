Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Rüstung (ots) -Rüstungskonzern Elbit verfolgt keine Ansiedlung in Sangerhausen mehrHalle. Eine mögliche Ansiedlung des Rüstungsunternehmens Elbit in Sangerhausen ist gescheitert. "Der Standort Sangerhausen ist für Elbit Systems Deutschland keine Option", teilte das Unternehmen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Online-Ausgabe) mit. "Für die Bedarfe von Elbit Systems Deutschland erfüllt der Standort nicht die nötigen Voraussetzungen und kann in der weiteren Auswahl keine Berücksichtigung finden."Das Unternehmen hat über Monate mit der Stadt über eine Ansiedlung auf 140 Hektar direkt an der A38 verhandelt. Dort entsteht ein neues Industriegebiet. In Aussicht standen etwa 400 Arbeitsplätze.Konkrete Gründe für die Absage nennt das Unternehmen nicht. Allgemein heißt es bei Elbit lediglich: "Faktoren wie die Größe der Liegenschaft, zeitnahes Baurecht, Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften und die verkehrliche Anbindung sind für uns dabei ausschlaggebend."Bislang gab es keine offizielle Bestätigung, dass Elbit mit Sangerhausen verhandelte. Die Stadt teilte in der Vergangenheit lediglich mit, dass es Gespräche mit einem Rüstungsunternehmen gibt. Gegen das Projekt formierte sich bereits Widerstand. Es gründete sich das Bündnis "Keep Elbit Out - Keine Waffenfabrik in Sangerhausen", mit zahlreichen linken Unterstützerorganisationen aus der Region Mitteldeutschland. Im August gab es eine Demonstration von 500 Gegnern der Ansiedlung.Es stellten sich aber auch lokale Unternehmer und Landwirte in Sangerhausen gegen die geplante Rüstungsansiedlung, weil sie einen verschärften Fachkräftemangel, unfairen Lohnwettbewerb und den Verlust wertvoller Ackerflächen befürchten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6389247