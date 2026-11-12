Hapag-Lloyd überrascht mit einem starken dritten Quartal 2026 und hebt seine Jahresprognose erneut an. Die Hamburger Reederei erwirtschaftet einen Konzerngewinn von einer Milliarde US-Dollar und profitiert dabei von deutlich gestiegenen Frachtraten sowie einer hohen Auslastung ihrer Containerschiffe. Auch das Terminalgeschäft wächst dynamisch. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein EBITDA von bis zu fünf Milliarden Dollar. Kann die Hapag-Lloyd Aktie von den anhaltend hohen Transportpreisen profitieren? Hapag-Lloyd: Höhere Frachtraten treiben den Gewinn Hapag-Lloyd hat im dritten Quartal ...

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