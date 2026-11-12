SMA Solar meldet eine eindrucksvolle Ergebniswende: Nach einem Verlust von 144,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielt der Wechselrichterhersteller in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzerngewinn von 98,9 Millionen Euro. Gleichzeitig steigt der Auftragsbestand auf rund 1,9 Milliarden Euro und die Nettoliquidität verbessert sich deutlich. Der Vorstand konkretisiert die Jahresprognose am oberen Ende der bisherigen Erwartungen. Doch hinter dem starken Gewinnanstieg verbergen sich auch Sondereffekte und operative Herausforderungen. Ist die SMA Solar Aktie auf dem Weg zu einem nachhaltigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.