EMDEN (dpa-AFX) - Inmitten der Diskussion um die Sparpläne bei Volkswagen hat der Autobauer in seinem Werk im ostfriesischen Emden mit der Fertigung des ID. Tiguan begonnen. Mit dem neuen E-Modell wolle VW an den Erfolg des Verbrenner-Tiguans anknüpfen, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer beim Produktionsstart in dem Werk. "Der Tiguan ist das erfolgreichste Auto der Geschichte von Volkswagen", sagte Schäfer. "Und den Namen tragen wir jetzt ins elektrische Zeitalter."

Die elektrische Variante soll Anfang 2027 die E-Modelle ID.4 und ID.5 ablösen und den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. Der Vorverkauf für das Modell hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern bereits begonnen. Laut dem Konzern gibt es seit der Weltpremiere im Oktober bereits mehrere tausend Vorbestellungen für den elektrischen SUV.

Schäfer: VW ist in der Offensive



Schäfer sagte, der Produktionsstart solle auch ein Signal an Händler und Wettbewerb sein. "Volkswagen ist in der Offensive. Und der ID. Tiguan ist dafür der stärkste Beweis." Seit 2007 wurden mehr als 8,3 Millionen Exemplare des Tiguans gebaut. Die E-Modelle ID.4 und ID.5 kommen seit 2021 zusammen auf mehr als 950.000 Fahrzeuge. Vor mehr als einem Jahr hatte VW angekündigt, sich bei seinen Elektromodellen nach und nach von den Nummern im Namen der ID.-Familie zu verabschieden.

Der Fertigungsstart kommt für die rund 7.700 Beschäftigten des Emder VW-Werks, in dem nur E-Autos gebaut werden, in einer Zeit großer Ungewissheit. Im Zuge des verschärften Sparkurses bei VW rückte das Werk in den Fokus. Das niedersächsische Werk zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hieß es.

Lies: Kein Enddatum für Autobau in Emden



Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, zeigte sich überzeugt, dass der ID. Tiguan den Nerv der Zeit treffen und die wachsende Nachfrage nach E-Autos am Markt bedienen werde. Lies machte zugleich der Belegschaft Mut für den Erhalt ihres Standortes. VW baue seit Jahrzehnten erfolgreich Autos in Emden, sagte er. "Es gibt kein Enddatum für die Produktion von Autos in Emden."

Der vollelektrische Tiguan soll parallel zu den bisherigen Tiguan-Modellen mit Benzin-, Diesel- und Hybrid-Antrieben angeboten werden. Je nach Ausführung soll das Auto mit einer Batterieladung bis zu 600 Kilometer weit fahren können. Neu gestaltet wurde etwa das Cockpit. Dort kehren auch physische Tasten, zum Beispiel zur Bedienung der Klimaanlage, und klassische Bügelgriffe zurück. Der Einstiegspreis liegt bei 42.695 Euro./len/DP/jha