Mainz (ots) -Stau, Verspätung, Ausfall: Wer heute von A nach B will, hat in Deutschland vor allem eins: Frust. Die Zukunft verspricht schnelle, autonome und grüne Lösungen. Die "WISO"-Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?" wagt den Blick in die Zukunft: Wie bewegen wir uns fort im Jahr 2050? ZDF-Journalist Florian Neuhann geht diesen Fragen nach. Mithilfe von künstlicher Intelligenz reist er dorthin, wo sich die Zukunft des Verkehrs schon heute abzeichnet - zu sehen ab Freitag, 13. November 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Montag, 16. November 2026, 19.25 Uhr, auf dem "WISO"-Sendeplatz im ZDF.Wie lässt sich der Verkehr der Zukunft flüssiger und sicherer machen - mit grünen Antrieben und vernetzten Systemen, die die Stadt ordnen und das Land anbinden. Der Film von Antonia Schaefer und Florian Neuhann blickt zunächst nach Oslo, einem Musterbeispiel für die verkehrstechnische Umverteilung in Städten: Autos müssen dort Fußgängern und Fahrrädern weichen. 2023 wurde es zudem die erste Stadt, die ihren Nahverkehr komplett elektrisch antrieb. Doch wo bleibt die technische Revolution? Während in den USA und China schon autonome Taxen auf den Straßen fahren, scheint es in der EU langsamer voranzugehen. In Frankreich forscht man an autonomen Shuttles, die bereits an der italienischen Riviera zu bestaunen sind. Und auch in Deutschland gibt es technische Visionen: Ein Unternehmen in München will den Schienenverkehr mit Vakuumröhren und Geschwindigkeiten revolutionieren, die bis zu 900 km/h erreichen sollen. Und in Bruchsal kommt man dem Traum des fliegenden Autos am nächsten - mit autonom fliegenden, vollelektrischen Flugtaxis.VW-Chef Blume: "Es geht ums Überleben der traditionellen Autoindustrie".Können die wichtigen deutschen Industrievertreter heute die Zukunft aktiv mitgestalten oder nur noch reagieren? Für die Doku führte Florian Neuhann Interviews mit den Chefs der wichtigsten deutschen Verkehrsunternehmen: von Oliver Blume (Volkswagen) über Carsten Spohr (Lufthansa) bis zu André Schwämmlein (Flix). Das deutsche Vorzeigeunternehmen Volkswagen zum Beispiel droht im Wettbewerb um Zukunftstechnologien nicht mehr mitzukommen. "Es geht im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie", sagt VW-Chef Blume im Interview mit Florian Neuhann. "Wir haben insbesondere Nachteile bei den Kosten."Die Sicht der NutzerDoch was bringen Zukunftstechnologien, wenn sie keiner nutzt? Das Autorenteam ist beim Auto-Tuning-Treff in Groß Laasch in Mecklenburg-Vorpommern, wo Autobegeisterte über die deutsche Liebe zum Autofahren und die Herausforderungen der Mobilität auf dem Land sprechen. In Pforzheim fordern dagegen Fahrradaktivisten besseren Schutz für Radfahrer in der Stadt und auf oder an der Landstraße. Wie überzeugt man Menschen von einer Verkehrswende?KI-Prognosen zur Zukunft des VerkehrsDer Film schaut mithilfe von KI-Prognosen in die Zukunft. Basierend auf Studien und offiziellen Daten erstellte die KI Perplexity Visionen für den Verkehr im Jahr 2050. Diese Szenen wurden von einer anderen KI bebildert. Das Team konfrontierte Firmengründer, CEOs, Nutzer und die Verkehrsexpertin Barbara Lenz mit den KI-Visionen: Wie realistisch finden sie, was künstliche Intelligenz voraussagt? Und ist das auch sinnvoll?KontaktBei Fragen zur "WISO"-Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "WISO"-Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/wiso-dokumentation-die-zukunft-des-verkehrs-nie-wieder-stau) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.- WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)- WISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)- "WISO - Wirtschaft erklärt" auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/wirtschaft/deutsche-autoindustrie-china-audi-vw-mercedes-chinesische-autohersteller-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6389270