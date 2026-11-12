München (ots) -Kirche und Politik in Bayern verabschieden sich am Samstag, 14. November, vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Freie Wähler-Politiker war am 4. November im Alter von 55 Jahren gestorben.Der Bayerische Rundfunk überträgt zwischen 10.30 und 13.00 Uhr live aus der Frauenkirche in München ein Pontifikalrequiem mit Kardinal Reinhard Marx und den anschließenden Trauerstaatsakt - zu sehen im BR Fernsehen und im BR-Channel der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br). Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Vokalensemble der Münchner Dommusik, dem Domorchester und der Solistin Katja Stuber unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz.Nach dem Requiem folgt ein Trauerstaatsakt, ebenfalls in der Frauenkirche. Gegen 12.30 Uhr folgt laut Bayerischer Staatskanzlei der Auszug des Sargs und der Trauergemeinde sowie die Verabschiedung auf dem Domplatz.Einen Trauerstaatsakt wie für Hubert Aiwanger gibt es in Bayern nur für wenige herausragende Persönlichkeiten. Bei einem solchen Staatsakt werden in Anwesenheit hoher Repräsentanten des Freistaats von Hinterbliebenen und Weggefährten Verdienste des Verstorbenen gewürdigt. Erwartet werden zu den Trauerfeierlichkeiten am Samstag hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.Es moderiert Irene Esmann, die auch gemeinsam mit Monsignore Erwin Albrecht das Requiem kommentiert.Änderungen im BR-ProgrammDie eigentlich im Programm vorgesehene Live-Übertragung vom alpinen Ski-Weltcup der Frauen im finnischen Levi wird im BR Fernsehen zwischen 10.30 und ca. 13.00 Uhr unterbrochen. Die Übertragung des ersten Slalom-Laufs startet im BR Fernsehen um 9.55 Uhr und wird ab 10.30 Uhr in der ARD Mediathek sowie bei BR24Sport Live (https://www.br.de/nachrichten/sport/was-laeuft-heute-bei-br24sport-live-im-stream-und-tv-der-ueberblick,VSYbbza) fortgeführt. Der zweite Lauf wird dann ab 13.00 Uhr komplett im BR Fernsehen ausgestrahlt.Pontifikalrequiem und Trauerstaatsakt sind im Anschluss an die Liveübertragung ein Jahr in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:BR-PressestelleE-Mail: presse@br.deTel. +49 (0)89 5900-10560www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6389265