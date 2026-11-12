Die Partnerschaft bietet Axi die Möglichkeit, seine Trading-Dienstleistungen über die Werbeplattform von Babypips einem etablierten internationalen Publikum vorzustellen

SYDNEY, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein weltweit tätiger Online-Broker für den Devisen- und CFD-Handel, ist im Rahmen des Trusted-Partner-Programms eine Werbepartnerschaft mit Babypips eingegangen. Damit erhält das Unternehmen die Möglichkeit, seine Markenbekanntheit innerhalb einer etablierten Zielgruppe von Forex-Tradern und angehenden Marktteilnehmern zu steigern.

Babypips wurde 2005 gegründet und hat sich seither zu einer der führenden Online-Anlaufstellen für die Vermittlung von Forex-Wissen entwickelt. Millionen von Lesern nutzen die Plattform, um sich mit den Grundlagen und Zusammenhängen des Devisenmarkts vertraut zu machen. Die leicht verständlichen Lernangebote vermitteln die Grundlagen des Forex-Handels und erläutern die wirtschaftlichen Faktoren, die Wechselkurse und die Entwicklung der Finanzmärkte insgesamt beeinflussen.

Zum Bildungsangebot gehört die School of Pipsology. Das kostenlose Lernprogramm führt Schritt für Schritt durch die Grundlagen des Devisenhandels und die technische Analyse und lässt sich im eigenen Lerntempo absolvieren. Das Premium-Curriculum geht noch weiter und behandelt unter anderem Price Action, makroökonomische Fundamentaldaten, Intermarket-Analyse, globale Liquidität und die Entwicklung von Handelsplänen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Risikomanagement. Darüber hinaus bietet Babypips Marktkommentare, Trading-Tools, Quizformate und ein Community-Forum.

Im Rahmen des Trusted-Partner-Programms wird Axi als Werbepartner auf Babypips präsentiert. Über speziell gekennzeichnete Werbeplatzierungen erhalten die Leser die Möglichkeit, mehr über den Broker und seine Trading-Dienstleistungen zu erfahren. Die Zusammenarbeit verschafft Axi Zugang zu einer für das Unternehmen relevanten Zielgruppe. Zugleich bleibt die redaktionelle Unabhängigkeit von Babypips gewahrt: Werbliche Partnerschaften und eigenständige redaktionelle sowie edukative Inhalte werden weiterhin klar voneinander getrennt.

"Babypips hat sich als feste Größe im Bereich der Forex-Ausbildung etabliert und erreicht Menschen, die sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen und aktiv daran teilnehmen möchten. Die Partnerschaft im Rahmen des Trusted-Partner-Programms bietet uns die Möglichkeit, unsere Marke in diesem Umfeld noch sichtbarer zu machen und weitere Trader auf unser Angebot aufmerksam zu machen", erklärt Julie Sharova, Global Head of Marketing bei Axi.

Um Trader in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen, wurde die School of Pipsology kontinuierlich weiterentwickelt und deckt inzwischen weit mehr als die Forex-Grundlagen ab. Das Angebot umfasst auch anspruchsvolle Themen der Marktanalyse. Zu den jüngsten Erweiterungen des Curriculums zählen spezielle Lernmodule zu Price-Action-Strategien, makroökonomischen Fundamentaldaten und globaler Liquidität. Hinzu kommt ein praxisorientierter Leitfaden, der die Grundlagen des Tradings bei Prop-Trading-Firmen vermittelt. Auch der Austausch unter Tradern kommt nicht zu kurz: In den aktiven Community-Foren können sich Marktteilnehmer aus aller Welt über Handelsstrategien austauschen, aktuelle Marktbewegungen analysieren und ihre Einschätzungen in Echtzeit miteinander teilen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.axi.com und www.babypips.com.

Über Axi



Axi ist ein international tätiger Online-Broker für den Devisen- und CFD-Handel. Über intuitive Trading-Plattformen, leistungsstarke Tools und ein umfassendes Bildungsangebot ermöglicht das Unternehmen Tausenden von Kunden in mehr als 100 Ländern den Zugang zu den Finanzmärkten. Das Produktportfolio umfasst den Devisenhandel, CFDs und Perpetual Futures. Welche Produkte verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Region und der zuständigen Gesellschaft ab.

Über Babypips

Babypips wurde 2005 gegründet und zählt heute zu den weltweit renommiertesten Online-Informationsangeboten für private Trader. Besonders bekannt ist die Plattform für ihr Flaggschiff, die School of Pipsology. Neben seinen Bildungsangeboten stellt Babypips Marktteilnehmern mit MarketMilk ein intuitiv bedienbares, visuelles Tool für technische Analysen und das Marktscreening zur Verfügung. Hinzu kommen tägliche Marktkommentare, die ausschließlich von der erfahrenen hauseigenen Redaktion verfasst werden. Das Team berichtet über den Devisen- und Aktienmarkt, Rohstoffe wie Gold und Öl sowie die Finanzmärkte im weiteren Sinne. Mit Unterstützung einer aktiven globalen Trading-Community stellt Babypips jeden Monat Millionen von Lesern verständliche und praxisnahe Einblicke zur Verfügung, die ihnen helfen, sich in der modernen Investmentwelt zurechtzufinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.babypips.com.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com

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