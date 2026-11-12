NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei insgesamt durchwachsen gewesen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe die Erwartungen verfehlt, das Ebit derweil übertroffen. Sie hob zudem hervor, dass Hapag bereits am Vorabend die Jahresziele erhöht hatte./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:04 / GMT



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