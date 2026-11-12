Analysten sehen bei diesem Gold-Developer ein enormes Kurspotenzial!

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3L Capital bewertet neue Bohrergebnisse von Sonoro Gold bei Diana und El Batamote positiv. Nach Darstellung des Research-Hauses hätten alle 26 untersuchten Bohrlöcher Gold durchschnitten. Die beiden Gebiete liegen rund zwei Kilometer nördlich der geplanten Tagebaugrube von Cerro Caliche und sind bislang weder Teil der aktuellen Mineralressource noch des vorläufigen Minenplans.
3L Capital bewertet neue Bohrergebnisse von Sonoro Gold bei Diana und El Batamote positiv. Nach Darstellung des Research-Hauses hätten alle 26 untersuchten Bohrlöcher Gold durchschnitten. Die beiden Gebiete liegen rund zwei Kilometer nördlich der geplanten Tagebaugrube von Cerro Caliche und sind bislang weder Teil der aktuellen Mineralressource noch des vorläufigen Minenplans.
Diana liefert oberflächennahe Abschnitte
Wie 3L Capital unter Berufung auf Sonoro Gold berichtet, umfassten die Arbeiten 26 Rückspülbohrungen über 5.662 Meter. In 22 Bohrlöchern habe die Mineralisierung innerhalb der ersten 30 Bohrmeter begonnen. Auf Diana entfielen 21 Bohrungen. Bohrloch 404 habe ab 1,52 Metern einen 50,30 Meter langen Abschnitt mit durchschnittlich 0,82 Gramm Gold je Tonne ergeben, darunter 1,52 Meter mit 9,37 Gramm je Tonne. Bohrloch 423 habe mit 85,35 Metern bei 0,33 Gramm je Tonne den längsten Abschnitt geliefert. 3L Capital ordnet Diana North deshalb als oberflächennahes Ziel mit niedrigeren Gehalten ein.
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