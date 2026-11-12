Nur zwei Handelstage hielt das Aufatmen nach dem Prognoseschock. Seit Mittwoch rutscht der Düsseldorfer Rüstungskonzern erneut ab und notiert nun unterhalb von 800 Euro. Auch RENK fällt auf ein Jahrestief, während Hensoldt deutlich besser dasteht. Aktionäre sprechen von einem seltenen Vertrauensverlust.Die Gespräche in Abu Dhabi setzen Rheinmetall weiter zu. Die kurze Erholung nach dem Zahlenschock der Vorwoche ist verpufft, am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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