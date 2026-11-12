Der Münchner Technologiekonzern übertrifft mit Rekordzahlen die Erwartungen der Analysten und schraubt seine mittelfristigen Wachstumsziele nach oben. Die Aktie rückt dadurch bis knapp an ihre Bestmarke aus dem August heran. Rückenwind liefern Rechenzentren - die Führungskrise bei Nvidia lässt den Konzernchef dagegen kalt.Erstmals hat Siemens in einem Geschäftsjahr Aufträge von mehr als 100 Milliarden Euro eingesammelt. Die Aktie des Münchner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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